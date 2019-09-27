Серийного насильника с Алтая задержали на Кипре за нападение на женщину

В 2015 году экс-следователя СК Александра Сатлаева приговорили к 6 годам лишения свободы общего режима и штрафу в 75 тыс. рублей за 4 изнасилования в Горно-Алтайске и 4 покушения на изнасилование. В 2019-м он освободился по УДО.

Алтайского насильника задержали на Кипре

Кипрская газета Kıbrıs Gazetesi сообщила о задержании по подозрению в грабеже 27-летнего гражданина РФ. Им оказался, по данным издания, экс-следователь Александр Сатлаев, которого на родине обвиняют в изнасиловании. В СУ СКР по Алтайскому краю информацией об этом пока не располагают, сообщили altapress.ru в ведомстве.

Известно, что Сатлаев попался полиции после того, как ночью 22 сентября на севере Кипра в Керинии напал на женщину и начал ее душить. Местная газета пишет, что подозреваемый выхватил у нее сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал.

Как пишут СМИ, согласно законодательству непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах грозит пожизненное заключение.

Как ранее писал altapress.ru, по факту изнасилования девушки в Барнауле Сатлаеву заочно подозреваемому уже предъявили обвинение. После задержания, следователи намерены провести психиатрическую экспертизу.

Из сообщения следкома:

Данный гражданин объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование). Он освободился из мест заключения условно-досрочно, на путь исправления не встал и совершил тяжкое преступление в Барнауле.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

В марте 2019 года Сатлаева освободили по УДО.

Источник: altapress.ru