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Тепло и горячую воду для Академгородка может вырабатывать частная котельная ТГК-1 Бердска

18:00 27.09.2019 Фото: pixabay.com
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Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей. Для отопления новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» планируют создать в Бердске энерготехнологический комплекс с установками частичной газификации бурого угля.

Тепло и горячую воду для Академгородка может вырабатывать частная котельная ТГК 1 Бердска
Каменный уголь- твердое топливо

Экспертный совет СО РАН по проблематике Парижского соглашения по климату предлагает для отопления новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» создать энерготехнологический комплекс с установками частичной газификации бурого угля. Об этом в среду сообщил ученый секретарь экспертного совета Валентин Данилов на форуме-выставке «Майнинг. Металлургия. Генерация-2019».

«Мы предлагаем создать в Бердске энерготехнологический комплекс, основу которого будут составлять установки частичной газификации бурого угля, при этом станет возможным получать два продукта — угольный сорбент и горючий газ. Газ будет сжигаться в котлах и нагревать теплоноситель — горячую воду. Затем горячая вода по теплотрассе будет поставляться в Академгородок, протяженность дополнительной теплотрассы всего около 7 км», — сказал Данилов.

Он отметил ТАСС, что такой способ производства тепловой энергии более эффективен, а также менее затратен для потребителей. По словам собеседника агентства, инициаторы проекта для размещения такого комплекса рассматривают площадку действующей ресурсоснабжающей организации Бердска — ТГК-1, которая работает на угле. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей с учетом строительства теплотрассы, срок окупаемости проекта — около пяти лет.

В настоящее время, по словам Данилова, в Академгородок подается тепло от двух котельных, работающих на природном газе. Одна из них ТС-1 расположена на территории города Бердска, другая ТС-2 — в одном из микрорайонов Академгородка. Данилов добавил, что к проекту по переводу Академгородка на низкоуглеродную теплогенерацию проявлен интерес со стороны мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Проект развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.

Вторая международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация — 2019» (ММГ-2019) проходит в Новосибирске 25-27 сентября, мероприятие в текущем году объединяет представителей угольной, металлургической отраслей и энергетики на одной площадке, одной из главных тем деловой программы является экология.

Источник: ТАСС

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От редакции

Идея жизнеспособна?

Аноним, 27 сентября 2019 19:46
Гениально! Ведь в Бердске недостаток раковых больных?
Аноним, 27 сентября 2019 20:14
Это же надо додуматься до такого,чтобы Бердск сделать площадкой для сжигания бурого угля,мало того, что Тгк в настоящее время использует вместо каменного угля,заложенного в тарифе на тепло всякую низкокалорийную шелупонь,так хотят поставить этот процесс на широкую ногу и легализовать его.Какой год хотят впихнуть металлолом Тгк городу,не получается,решили надурить соседей и одновременно отщипнуть от федерального пирога,красавы,наши.
Аноним, 27 сентября 2019 20:21
На данный момент тгк1 в Бердске то не справляется-центр без горячей воды, а еще и академ хотят добавить.
Аноним, 27 сентября 2019 20:34
У ТГК 1 всё в норме, теплотрассы КБУшные старьё и рваньё.

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