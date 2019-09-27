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Купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл автомобиль за 700 тыс. житель Новосибирска

17:15 27.09.2019 Фото: Википедии
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Два других счастливчика, также купивших лотерейные билеты на почте, получат по 250 тысяч рублей. Деньги от продажи лотерейных билетов Почта России направляет на развитие спорта.

Купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл автомобиль за 700 тыс. житель Новосибирска
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Удачным для жителей Новосибирской области стал 1302 тираж лотереи «Русское лото». Три жителя региона стали обладателями выигрышей на общую сумму в 1 млн 200 тысяч рублей.

Больше других повезло обладателю билета, на который выпал приз – автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Два других счастливчика, также купивших лотерейные билеты на почте, получат по 250 тысяч рублей.

-Добавим, что стоимость лотерейных билетов, принесших удачу клиентам почтовых отделений – 100 рублей. Напомним, что с июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе филиала «Сибирь» Почты России сегодня, 27 сентября.

Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов. Приобрести лотерейные билеты в широком ассортименте можно во всех почтовых отделениях Новосибирской области. Моментальные лотереи можно проверить на выигрыш прямо на месте и тут же получить его в почтовом отделении.

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