Медведев увеличил родовой сертификат до 12 тыс. рублей для борьбы с абортами

Медведев поручил выделить средства на увеличение родового сертификата до 12 тыс. рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, ФОМС и Фонду социального страхования России предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования на ближайшую трехлетку бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.

Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия-24». В тексте документа уточняется, что целью этой меры является «финансирование оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».

В эфире программы «Диалог» 11 сентября Медведев выступил с инициативой использовать родовой сертификат на оказание психологической помощи, чтобы снизить число абортов по социальным причинам. Он отметил, что ни пропаганда рождения детей, ни запреты искусственного прерывания беременности не дают результатов. «Действовать нужно действительно таким образом, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожать детей», — пояснил тогда Медведев.

Программа «Родовой сертификат», являющаяся приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение», была внедрена в России 1 января 2006 года. Программа позволяет беременной женщине самостоятельно выбрать женскую консультацию и родильный дом, получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, а также получить диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Сложная диагностика

Перечень поручений по итогам программы «Диалог» также предписывает Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и ФОМС предусмотреть в бюджете ФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в составе субвенций из бюджета ФОМС дополнительные средства на увеличение объемов дорогостоящих диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях, в размере не менее 12,7 млрд рублей в 2020 году.

Кроме того, Минфину и Минздраву поручено дополнительно предусмотреть в трехлетнем бюджете до 2022 года по 14,5 млрд рублей ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Указанную сумму в эфире «Диалога» обозначила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая отметила, что сейчас приняты новые правила ОМС, внутри которых сложные диагностических исследования выведены из подушевого норматива в отдельный полный норматив. Премьер, в свою очередь подчеркнул, что среди слабых мест все еще остается реабилитация людей, перенесших кардиологические операции. Им, в частности, требуется постоянный прием лекарственных средств, на которые у самих граждан денег нет, а медицина ими также не обеспечивает.

Наркосодержащие и психотропные лекарства

Медведев также поручил Минпромторгу и Минздраву представить в правительство предложения о внесении изменений в законодательство по вопросам регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по вопросу регулирования порядка ввоза в Россию необходимых по медицинским показаниям наркотических и психотропных препаратов до начала их производства на территории страны.

В ходе программы «Диалог» Медведев заявил, что врачи должны не бояться выписывать нуждающимся пациентам обезболивающие наркосодержащие препараты, и сообщил, что правовая база для этого в настоящее время готовится. Что же касается ввоза незарегистрированных препаратов, то, по мнению премьера, государство должно в этом случае вести себя с особым вниманием. В частности о высказался резко против привлечения к жесткой ответственности людей, которые оказались в такой ситуации.

Компьютерные технологии для старшего поколения

Еще один пункт касается внесения изменений в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Медведев поручил профильным ведомствам вместе с властями регионов РФ проработать вопрос о включении в этот проект «мероприятий по обучению граждан старшего возраста навыкам в области информационных и компьютерных технологий, оценив объем средств федерального бюджета, необходимых на указанные цели».

В время эфира 11 сентября одна из экспертов в студии — руководитель секции «Старшее поколение» Общественного совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Мария Морозова рассказала, что, согласно пилотному расчету индекса активного долголетия, лишь чуть более четверти людей старше 55 лет в РФ оказались вовлечены в использование интернета и возможностей цифровых технологий. Она отметила при этом, что, по данным Росстата, в 2018 году спрос на освоение компьютерных технологий предъявляли более 53% людей пенсионного возраста.

Источник: ТАСС