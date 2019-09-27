Медведев облегчает санитарные правила для ресторанов и кафе

Премьер-министр указал, что следует переходить на требования, установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза и ограничить надзор за общепитом.

Медведев поручил пересмотреть санитарные правила для общепитов

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся питания. Перечень поручений был составлен по итогам программы «Диалог», во время которой Медведев в прямом телеэфире общался с бизнесменами и экспертами.

Как говорится в документе, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг должны совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей проработать и представить в правительство предложения по пересмотру санитарных правил.

В документе уточняется, что нужно пересмотреть СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»). Медведев пояснил, что следует переходить к применению в сфере организации питания населения на требования, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза.

До 15 октября глава кабмина ждет от Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора предложения по проведению с 1 января в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Калининградскую область, Республику Татарстан, «эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» в отношении безопасности пищевой продукции, которую изготавливают предприятия общественного питания, процессов ее хранения, производства, перевозки и реализации, исходя из согласованных подходов.

Медведев также дал срок до 11 ноября, чтобы Минэкономразвития и Минюст подготовили и внесли в правительство «проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан».

Источник: ТАСС