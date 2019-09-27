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Медведев облегчает санитарные правила для ресторанов и кафе

17:00 27.09.2019 Фото: pixabay.com
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Премьер-министр указал, что следует переходить на требования, установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза и ограничить надзор за общепитом.

Медведев облегчает санитарные правила для ресторанов и кафе
Медведев поручил пересмотреть санитарные правила для общепитов

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся питания. Перечень поручений был составлен по итогам программы «Диалог», во время которой Медведев в прямом телеэфире общался с бизнесменами и экспертами.

Как говорится в документе, Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг должны совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей проработать и представить в правительство предложения по пересмотру санитарных правил.

В документе уточняется, что нужно пересмотреть СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»), СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»). Медведев пояснил, что следует переходить к применению в сфере организации питания населения на требования, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза.

До 15 октября глава кабмина ждет от Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора предложения по проведению с 1 января в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Калининградскую область, Республику Татарстан, «эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» в отношении безопасности пищевой продукции, которую изготавливают предприятия общественного питания, процессов ее хранения, производства, перевозки и реализации, исходя из согласованных подходов.

Медведев также дал срок до 11 ноября, чтобы Минэкономразвития и Минюст подготовили и внесли в правительство «проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан».

Источник: ТАСС

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