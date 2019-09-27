Шок свадьбы: чтобы пиджак мокрый не был, женятся осенью, а не летом в Бердске

27 сентября должны были поженится 18 пар, но три пары не пришли на регистрацию. Молодоженов не смущает прохладная осенняя погода — они счастливы.

Светлана и Сергей Ивановы познакомились на улице

Самая свадебная пора — лето — позади, но и в конце сентября молодожены с 9 утра атакуют ЗАГС Бердска ради вожделенного штампа в паспорте.

Невеста в пышном белоснежном платье и в элегантной шубке под руку с будущим супругом торопятся на регистрацию. Бердчанка Светлана призналась, что выбрала сентябрь, потому что золотая осень — одно из самых красивых времен года. Жених Сергей Иванов, свое желание сочетаться узами брака в прохладное время года объяснил так: «Чтобы пиджак мокрый не был».

Будущие супруги познакомились на улице. Встречались полгода. Свадьбу отмечают в кругу родственников и друзей. Молодожены после церемонии в ЗАГСе поехали в ботанический сад на фотосессию.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, сегодня, 27 сентября, должны были пожениться 18 пар. Три пары передумали региострироваться.

По приметам, в семьях, появившихся в сентябре, всегда будет царить любовь, взаимопонимание и умение идти на компромисс.