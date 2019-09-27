Боремся с деменцией: 7 доступных способов сохранить светлый ум с возрастом

Высокая способность к самоорганизации – один из лучших способов сохранить свою самостоятельность до преклонных лет.

Чтение – доступный и в то же время эффективный способ нагрузки

Эксперты рассказали о тех способах, которые помогают снизить риск возрастных когнитивных нарушений и надолго сохранить светлый ум и хорошую память. Для этого нужно практиковать здоровые привычки и оставаться физически активным.

Осваивать все новое. Чем чаще мозгу приходится осваивать новый для него опыт, тем более устойчивым он оказывается к воздействию старения. С возрастом привязанность ко всему хорошо знакомому усиливается, люди начинают бояться менять то, что уже сложилось. Но это лишь усугубляет старение. Нужно чаще выбираться в новые места, заниматься новой для себя деятельностью, пробовать новые блюда, новые запахи, читать новые журналы.

В быту также полезно что-то менять – например, обстановку, какие-то ритуалы, очередность вошедших в привычку действий. Полезно даже менять руки – выполнять что-то левой, а не правой рукой. В общем, не погружаться в рутину.

Играть в игры на стратегическое мышление. Шахматы, шашки, нарды, преферанс, покер, компьютерные игры… все это заставляет мозг усиленно думать, просчитывая ходы на несколько шагов вперед. Чем чаще перед ним ставятся задачи на стратегическое мышление, тем активнее в нем развиваются нейронные связи, способствуя сохранению ума до глубокой старости.

Читать. Чтение – доступный и в то же время эффективный способ нагрузки. Полезно читать как вслух, так и про себя: разные способы чтения активизируют разные участки мозга.

Считать вручную. По возможности не пользуйтесь, калькулятором, выполняйте расчеты при помощи ручки и бумаги. Такая тренировка математических способностей приносит мозгу огромную пользу.

Следить за питанием. Для улучшения памяти и внимания ученые советуют есть фрукты, овощи, крупы, а также обязательно белок (рыба, постное мясо, птица без кожи) и полезные ненасыщенные жиры. Очень важно достаточно пить воды – ее нехватка способствует умственной путанице и потере памяти.

Поддерживать физическую активность. Благодаря активности увеличивается приток крови ко всему телу и в том числе к мозгу. Для большинства здоровых взрослых врачи рекомендуют не менее 150 минут в неделю умеренной аэробной активности (достаточно быстрой ходьбы) или 75 минут в неделю интенсивной активности.

Наводите порядок. Поддерживайте чистоту в доме – располагающая уютная обстановка, в отличие от беспорядка, не создает ощущения неразберихи и хаоса. Ведите домашнюю бухгалтерию, разбирайте документы и заботьтесь о том, чтобы у них имелось место для хранения. Планируйте дела заранее и записывайте все намеченное. Высокая способность к самоорганизации – один из лучших способов сохранить свою самостоятельность до преклонных лет.

Источник: medikforum.ru