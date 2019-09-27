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Общество / Стиль жизни

Я пахну старостью. Что делать?

16:24 27.09.2019 Фото: pixabay.com
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Пожилые люди пахнут не из-за грязного тела. А из-за химического соединения. Выработка ноненаля постепенно увеличивается после 30 лет и достигает своего пика в преклонном возрасте, когда не замечать его уже невозможно.

Я пахну старостью. Что делать?
Запахи старости возникают в результате химического соединения, которое называется 2-ноненаль

Запах старости появляется у людей в пожилом возрасте. Некоторые говорят, что в старости лишний раз тяжело ухаживать за собой: залезать в ванную или сдерживать недержание мочи.

Ученые говорят, что дело не только в этих моментах. Японские специалисты утверждают, что запахи старости возникают в результате химического соединения, которое называется 2-ноненаль — это ненасыщенный бесцветный альдегид, образующийся в результате окисления жирных кислот Омега 7.

Выработка ноненаля постепенно увеличивается после 30 лет и достигает своего пика в преклонном возрасте, когда не замечать его уже невозможно.

По словам ученых, это естественные процессы у людей, но можно сделать эти запахи более сносными и ослабить их влияние.

Специалисты рекомендуют покупать одежду из натуральных тканей, регулярно стирать вещи и постельное белье, поскольку человек ежедневно теряет достаточное количество отмерших частичек кожи — роговых клеток, на которых сохраняется ноненаль.

Вместо ванны лучше принимать душ. Не забывать подстилать под ноги специальный коврик, на котором не скользишь. Мыло или гель для душа должны быть pH-нейтральными, чтобы не нарушать кислотно-жировую мантию кожи. После душа можно намазать кожу увлажняющим кремом, препятствующим шелушению.

Помещение необходимо регулярно проветривать и проводить влажную уборку. Иногда это пожилому человеку сделать сложно, тогда он должен обратиться к родственникам.

Источник: medikforum.ru

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