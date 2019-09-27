Не ешь без меры: Смертельные дозы популярных продуктов

В косточках вишни есть цианид

Люди, которые заботятся о своём здоровье, должны понимать, какие продукты могут быть опасными. Но не в любой дозировке. У каждого продукта есть определенная доза, которая считается смертельной. Подробности – в материале.

Вишни

В этом продукте есть косточки, в которых содержится цианид. Живой яд для человека, который нельзя принимать. Разумеется, ничего страшного в том, чтобы проглотить пару косточек вишни не будет. Но вот раскрывать их и съедать содержимое может закончиться летальным исходом.

Вода

Страшно представить, что какая-то определенная доза воды может быть смертельной. А именно – 6 литров. В таком случае клетки в организме начнут набухать, а это спровоцирует судороги, головные боли или даже летальный исход. Но и мало воды пить вредно для здоровья. Особенно если есть много соленого. Клетки будут сжиматься, что вызовет гипернатриемию.

Кофе

Всем известно, что кофеин является своеобразным наркотическим веществом. Он провоцирует учащенное сердцебиение. Если употреблять его в слишком больших количествах, то можно заработать проблемы со здоровьем. Смертельной считается доза не меньше трёх чашек каждый час. По словам учёных, 70 чашек кофе способны убить человека весом 70 килограммов.

Шоколад

В шоколаде содержится теобромин, то есть вещество, которое способно навредить человеку. Смертельной считается доза не меньше 85 плиток, утверждают учёные. Но пробовать такое они не советуют.

Источник: medikforum.ru