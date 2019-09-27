Шершавые пятки и облезлые ногти: Как выбрать мастера маникюра и педикюра?

Бывает так, что мастер выходит замуж и уезжает в далекие страны, уходит в декрет и т.д. Что же делать в таком случае?

Выбрать мастера маникюра и педикюра бывает непросто

Каждая из нас, девочек разного возраста знает, что знакомый многие годы мастер из любимого салона красоты – это и психолог, и «жилетка» для слез, и исполнитель всех наших капризов. Ну почти мать родная. Плюс к этому, выходя из салона с «ужасно» нравящимися прической (макияжем/маникюром/педикюром), чувствуешь себя уж если не победительницей конкурса «Мисс-мира и его окрестности», то дамой приятной во всех отношениях.

Но практически все наши мастера красоты – и сами относятся к прекрасной половине человечества. Бывает так, что мастер выходит замуж и уезжает в далекие страны, уходит в декрет и т.д. Что же делать в таком случае? Запастись либо рекомендациями подруг и отправиться знакомиться с новым «своим мастером», либо предпринять собственные шаги в этом направлении.

Сегодня мы поговорим о том, как выбрать мастера маникюра/педикюра (далее будем называть «мастер ногтевого сервиса»), чтобы долгие годы этому радоваться. МедикФорум собрал все советы, которые помогут найти лучшего мастера ногтевого сервиса, которым вы будете довольны.

На что обратить внимание при выборе мастера ногтевого сервиса?

• Мастера, прямо в спецодежде, покуривают у дверей салона в ожидании клиентов – пускай продолжают в том же духе. Проходи мимо, не задерживайся!

• Администратор салона и его мастера реагируют едва заметным поворотом головы и с неохотой отвлекаются от своих занятий? Можешь быть уверена в том, что свою работу они делают также, а значит, особо довольной ты не останешься. Лучше поискать еще!

• В очередном салоне тебе удалось сесть к мастеру маникюра, и он молча (!) начинает что-то делать с твоими ноготками? Останови его немедленно! Хороший, действительно внимательный мастер маникюра проведет с тобой небольшое «интервью» прежде чем начать какие-либо манипуляции.

В чем заключается интервью с мастером ногтевого сервиса?

1. Мастер должен представиться и спросить о том, как именно можно к тебе обращаться.

2. Внимательно осмотреть ногтевые пластины и кожу вокруг них.

3. Узнать в твоих предпочтениях и пожеланиях по поводу формы ногтей.

4. Уточнить наличие заболеваний (гепатит, слабая свертываемость крови и близко расположенные сосуды, сахарный диабет т пр.).

5. Не стесняйтесь расспросить, как проводится дезинфекция инструментов для ногтевого сервиса.

Узелки на память: маникюр

— Носи в своей сумочке небольшую пилочку для ногтей. Отдай предпочтение современным, бережным к ногтевой пластине материалам, а не «старой барыни журналу» — металлической пилке.

— Если лаковое покрытие ногтей стало тусклым, нанеси на него слой бесцветной основы или закрепителя — это позволит тебе дотерпеть до следующего визита к своему мастеру.

— Если ты решила самостоятельно перекрасить ногтики, используй для этого корректор лака. Ты не единственная, кто не знает что это такое, но говорят, что создано это «чудо» специально для использования в домашних условиях.

— Когда процедура маникюра подошла к концу и следующий его этап – покрытие лака — не спеши. Сделай небольшой тест: выступающими краями ногтевой пластины проведи по какой либо ткани (используй любые материалы, находящиеся под рукой). Синтетические материалы более чувствительны к малейшим зазубринкам на краях ногтей. Убедись, что ни один ноготок не «задирает» ткань, в противном случае можно испортить уже полностью готовый маникюр.

— Если у тебя мало времени до ближайшего после посещения маникюрного салона мероприятия, то приготовься к этому заранее: сходи в туалет, поправь макияж, при необходимости – надень верхнюю одежду и повесь на плечо сумку, рассчитавшись с мастером. То есть сделай все что нужно на ближайшие 15-20 минут, чтобы потом не засовывать руки со свеженьким лаком в карманы или сумку. Хотя многие современные мастера маникюра пользуются закрепителями, которые высыхают за считанные минуты.

— Для покрытия ногтевых пластин желательно использовать лак-гель, который затвердевает буквально моментально, а также отличается повышенной стойкостью и шикарным блеском. Если же покрываешь ногти обычным лаком, то для ускорения процесса высушивания можно воспользоваться «супер-сушкой» пара капель которой делает процесс высыхания лака более стремительным.

Узелки на память: педикюр

Первый шаг на пути качественного педикюра — правильное распаривание ваших ножек. Не жалейте для себя, любимой, травок, ароматических солей, эфирных масел и максимум 15 минут своего драгоценного времени. Тогда результат превзойдет все ваши ожидания.

Распарив, хорошенько вытрите ножки и приведите в порядок пальчики: укоротите и усовершенствуйте форму ногтевой пластины, пилочкой уберите неровности и зазубрины на свободном краю ногтя.

Чтобы сделать педикюр в домашних условиях максимально приятным и продуктивным вам понадобится «терки» с различной степенью абразивности, то есть с зерном различного размера. Самой крупной теркой снимите наиболее огрубевшие ткани подошвы, постепенно переходя к более мелким телкам.

Отличным подспорьем при выполнении педикюра может стать спитой и подсушенный натуральный кофе. Его смешивают с кремом для ног (или самым обычным детским кремом) и слегка надавливая, круговыми движениями втирают в кожу стопы. При этом кофе играет роль своеобразного натурального скраба. После такой очистки кожи стопы ее даже не придется смазывать увлажняющим кремом: спитой кофе содержит достаточное количество натуральных масел.

Следующий этап педикюра – шлифовка пяточек самыми мелкими терочками – без этого гладкой кожа пяток не станет!

Ну а если ваш любимый человек не поленится и удосужится сделать вам после педикюра нежный, расслабляющий массаж ног, то вашему блаженству просто не будет предела!

Все эти маленькие хитрости помогут быть всегда во «всеоружии». Согласись, ни одна представительница слабого пола не может чувствовать себя идеальной, если у нее облупился лак на ногтях или пяточки на ощупь больше похожи на наждачную бумагу, чем на попку младенца. Поэтому очень важно выбрать для себя хорошего мастера маникюра и педикюра, чтобы возвращаться от него красивой и умиротворенной.

Источник: medikforum.ru