Запустить тепло во все 670 многоэтажек до 30 сентября пообещал вице-мэр Бердска

Отопительную систему развернули 25 сентября. Жилье начали отапливать на следующий день. Проблем с поставкой теплоносителя в дома и соцобъекты, по словам Владимира Захарова, пока нет.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Без особых проблем начался запуск тепла в социальные объекты и жилые дома Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 27 сентября, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Напомним, что отопительный сезон в городе начался с 25 сентября. Именно в этот по графику начали запускать теплоноситель.

По словам Захарова, полностью подключить к отоплению весь Бердск предполагают до понедельника, 30 сентября.

— Запуск идет. Пока проблем нет — все в текущем режиме. Идет взаимодействие с компаниями, обслуживающими социальные учреждения, чтобы задвижки были открыты, чтобы все были на связи. Проблемы вялотекущие были и всегда будут. Но работаем в штатном режиме, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич, отметив, что управляющие компании продолжают отслеживать работоспособность внутридомовых систем.

Он акцентировал внимание на том, что запуск тепла — это масштабный процесс — «не рубильник нажал или отпустил». Бердские сети протянуты на несколько сотен километров. Система должна наполниться теплоносителем и нагреться.

— В Бердске 670 многоквартирных домов. В них должны быть открыты задвижки, чтобы поступило тепло. Должны проследить УК и КБУ, чтобы не было сбоев на ЦТП. Это сложный и длительный процесс, который продлится несколько дней, — рассказал Захаров.

Вице-мэр отметил, что сегодня жалоб от бердчан на холод в квартирах и детсадах не поступает. Хотя ночью температура в Бердске опускалась до минусовой отметки.

— Солнечная погода нам благоволит. Но мы начали разворачивать систему отопления, так как дальше будет все холоднее — на выходных днем температура будет 6-7 градусов тепла. Стоит задача подать в город тепло. Мы работаем не для галочки, а для людей, — высказался Владимир Захаров.

По его оценке к 30 сентября отопление появится во всех социальных учреждениях и жилье Бердска. Впрочем, возможны отдельные проблемы — стояк или радиатор завоздушен.

— До понедельника мы должны систему развернуть. Сегодня постараемся отработать по максимуму, чтобы решить все вопросы с запуском тепла, — подчеркнул Захаров, заявив о том, что пока две школы и один детсад остаются без тепла.

Пока не запущена частная котельная ТГК-1. Жилье, попадающее в ее зону ответственности, отапливает сейчас муниципальная котельная «Вега» по закольцованной схеме.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», готовность котельных и ЦТП к зиме сейчас проверяют 6 инспекторов Ростехнадзора. К 17 октября они должны выявить недостатки, сделать замечания и потребовать устранения нарушений. Только после этого Бердск получит паспорт готовности к отопительному сезону.

Постановление о начале отопительного сезона в городе мэр Бердска Евгений Шестернин подписал 24 сентября, обязав организовать своевременное и эффективное теплоснабжение «в связи с понижением температуры наружного воздуха».

«Директору КБУ Воспанчуку приступить к исполнению договорных обязательств по отпуску тепловой энергии потребителям с дальнейшим обеспечением температурного графика работы тепловых сетей;

с 25.09.2019 приступить к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования (детских садов, школ, больниц), социально-культурного и бытового назначения;

с 26.09.2019 приступить к поэтапной подаче теплоносителя в системы отопления жилого сектора города, при наличии акта-паспорта объекта, согласованного теплоснабжающими организациями.

руководителям жилищно-эксплуатационных организаций, организаций муниципальной бюджетной сферы и организаций, имеющих на балансе энергоисточники, принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабжения потребителей в соответствии с графиком включения в работу теплофикационной системы города Бердска».