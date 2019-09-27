Четкие советы: Как написать итоговое сочинение и получить «зачет»

Выпускники, получившие «незачет» или не сдавшие сочинение по разным причинам в декабре, смогут написать его в резервные сроки — 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года.

Во время работы старшеклассникам нельзя пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки опубликовали методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению. Для большинства 11-классников оно пройдет в этом году 4 декабря. Заявление на участие они должны подать в свою школу не позднее чем за две недели до старта мероприятия.

Что важно? «Зачет» по сочинению — это допуск к ЕГЭ. Продолжительность испытания — 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем — не менее 350 слов, минимально допустимый — 250 слов.

Во время работы старшеклассникам нельзя пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. Под запретом также оказались письменные заметки, собственные словари и литературные тексты. Вся надежда только на собственную память. Любой нарушитель будет удаляться с испытания, а значит, имеет большой шанс и вовсе не попасть на ЕГЭ.

Открытые направления тем для итогового сочинения уже объявлены: «Война и мир» — к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». При этом конкретные темы станут известны за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.

По каждому из направлений эксперты Рособрнадзора дали рекомендации выпускникам:

1. «Война и мир» — к 150-летию великой книги

Попытка осмысления важнейших исторических и нравственно-философских уроков знаменитой толстовской эпопеи. Опираясь на нее, можно поделиться собственными размышлениями о стремлении человека к гармонии, о причинах разлада, поисках согласия между людьми, о многозначности понятий «война» и «мир», их сложном соотношении, о природе подлинного героизма.

2. Надежда и отчаяние

Эти понятия могут быть соотнесены с выбором активной или пассивной позиции по отношению к несовершенствам жизни.

«Многие литературные герои оказываются перед трудным выбором: проявить слабость и сдаться или бороться, не теряя веры в людей и собственные силы, — рассуждают эксперты. — Проиллюстрировать проявления этих разных жизненных позиций можно, обратившись к произведениям литературы».

3. Добро и зло

Их вечное противостояние — основа большинства сюжетов мировой литературы и фольклора. Познание добра и зла, определение границ между ними — неотъемлемая часть человеческой судьбы.

«Преломление читательского опыта ученика в этом ракурсе даст необходимый материал для раскрытия любой из тем этого направления», — заключают эксперты.

4. Гордость и смирение

Осмысление этих понятий в философском, историческом и нравственном аспекте. Понятие «гордость» может быть осмыслено как позитивно — чувство собственного достоинства, так и негативно — гордыня. «Смирение» можно рассматривать как рабскую покорность или как внутреннюю силу.

«Выбор смысловых аспектов и примеров из литературных произведений остаются за автором сочинения», — подчеркивают в Рособрнадзоре.

5. Он и она

У участников сочинения будет возможность рассмотреть разные проявления этих отношений: от дружбы и любви до конфликта и неприятия.

«Предметом размышления может стать многообразие взаимоотношений мужчины и женщины в социальном, культурном, семейном контексте, включая духовные связи между ребенком и родителями, — отмечают эксперты. — В обширном литературном материале можно найти примеры осмысления тончайших нюансов сосуществования этих двух миров, именуемых «он» и «она».

Кстати

Выпускники, получившие «незачет» или не сдавшие сочинение по разным причинам в декабре, смогут написать его в резервные сроки — 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года.

Источник: РГ