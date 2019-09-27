Суд признал доказанной вину замначальника авиаклуба ДОСААФ в гибели летчика на аэродроме Бердска

Два года длилось следствие и судебное разбирательство по делу о трагической смерти опытного летчика Сергея Дадыкина в авиакатастрофе. Защита утверждает, что на «Вильгу» установили руль со списанного судна, а пилот имел поддельные медсправки.

Владимир Моргачев вместе с адвокатами и женой слушает приговор

Началось оглашение приговора суда Владимиру Моргачеву, который обвиняется в гибели летчика Сергея Дадыкина на аэродроме «Бердск-Центральный» два года назад. Сегодня, 27 сентября, судья Татьяна Васюхневич приступила к зачтению вердикта.

В ходе судебного следствия выяснилось, что Моргачев, исполнявший обязанности замначальника авиаклуба ДОСААФ, не был трудоустроен. Работал он по договору безвозмездных услуг.

— Официально Моргачев трудоустроен не был. Трудовой договор с ним не заключался. Но он исполнял обязанности заместителя начальника Новосибирского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ и техника, — зачитала судья Татьяна Васюхневич во время приговора.

По версии следствия Моргачев в августе 2017 года разрешил полет неисправного самолета «Вильга». Воздушное судно рухнуло на землю с высоты 20 метров, у пилота не было шансов выжить. Следствие по делу было закончено 9 сентября 2019 года. Военный прокурор запросил Владимиру Моргачеву реальный срок — 3 года колонии-поселения.

Моргачеву инкриминируют ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

23 и 24 сентября в Бердском городском суде прошли прения, где в защиту Моргачева выступили два его адвоката Осипов и Анощенко. Выступил и сам обвиняемый, он приобщил к материалам дела 15 листов показаний в письменном виде в свое оправдание.

Владимир Моргачев должен был лично проверять самолеты перед вылетом. Он осмотрел «Вильгу» перед вылетом погибшего Дадыкина. Только, по версии обвинения, не увидел выкрутившуюся шпильку. Моргачев должен был ее закрепить.

Причиной трагедии стала именно эта неполадка. По словам адвоката Осипова, доказано, что руль высоты установили со списанного воздушного судна еще до того, как Моргачев пришел работать в авиаклуб.

Защита озвучила информацию о том, что пилот перед смертью ругался с кем-то из родных. На момент работы у него были просрочены справки медицинского осмотра. По одной из версий, которую высказал адвокат, Дадыкину могло стать плохо на высоте.

Военный прокурор после заседания отказался от комментариев «Курьер. Среда. Бердск».

— Ничего хорошего мы не ожидаем от приговора. Столько противоречий по делу, я в своей практике никогда такого еще не встречал. По столь сложному делу была взята одна из многих версий, и она упорно доказывалась, — отметил Олег Осипов в интервью «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, доказано, что все медицинские справки летчика Дадыкина были поддельные, потому что он был сильно болен. У Сергея Дадыкина была ишемическая болезнь и еще ряд заболеваний. К тому же на суде было признано, что шпилька могла и не заклинить, могла выкрутиться уже после падения.

Решение судом принято. Сегодня, 27 сентября, судья Татьяна Васюхневич во время озвучивания приговора назвала вину Моргачева полностью доказанной. Какое наказание будет назначено подсудимому, станет известно на втором дне озвучивания приговора.

Несколько минут ушло у судьи на перечисление увечий и травм, полученных летчиком в авиакатастрофе. Кроме того, Татьяна Васюхневич подробно перечислила должностные обязанности Моргачева, не все из которых тот выполнил, что и привело к трагедии.



Автор видео Алена Романцова