Шею клинит: нарушения в шее ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям

Передавливание кровеносных сосудов может случиться на фоне нервного стресса, провоцирующего спазмирование мышц в шейном и грудном отделе

Нарушения в шейном отделе ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям

Медики утверждают, что в 90% случаев нарушения в шейном отделе ведут к повышенному давлению и запускают развитие сердечно-сосудистые заболеваний. Данным нарушениям способствует передавливание кровеносных сосудов.

Как поясняют специалисты, передавливание кровеносных сосудов может случиться на фоне нервного стресса, провоцирующего спазмирование мышц в шейном и грудном отделе. В результате передавливания нарушается кровоток, и мозг не получает в необходимом количестве кислород и другие питательные вещества. Следствием таких отклонений могут стать скачки артериального давления, приводящие к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек, страдающий от дискомфорта и боли в области шеи, скорее всего столкнется с частыми головными болями и головокружением, снижением зрения, а также развитием гипертонии, считают специалисты. Они рекомендуют обращаться с такими болями за врачебной помощью, поскольку домашние методы лечения могут приблизить приступ или удар.

Медики отмечают, что при появлении болей в шее люди нередко прибегают к домашней терапии, связывая это явление с остеохондрозом. Но совокупность болей в шее, неправильных действий, а также повышенного давления может привести к инсульту.

«При данном заболевании в качестве методов лечения рекомендуется специальная гимнастика, мануальная терапия и прием медикаментов. В совокупности эти три метода устраняют боль, восстанавливают состояние межпозвоночных дисков и нормализуют кровоток», — рассказали специалисты информационному агентству «Версия».

Источник: medikforum.ru