Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса

Кузбассовец ушел в тайгу молиться об излечении от рака

Кемеровские онкологи опубликовали в своём Instagram фотографию с ужасными последствиями самолечения. По данным медиков, впервые пациент попал в областной онкологический диспансер ещё два года назад с опухолью на губе. Тогда онкологическое заболевание находилось ещё на первой стадии, и справиться с ним было легко, причём практически без последствий для здоровья. Но мужчина придумал, свой способ исцеления от болезни и от врачей скрылся.

«Тогда опухоль на его губе была первой стадии и размером всего один см. Можно было вылечить Но мужчина решил, что «само рассосётся, и пошёл молиться в тайгу», — сообщают медики.

В итоге сейчас онкологи вынуждены бороться за жизнь кузбассовца, так как рак губы находится на четвёртой стадии. За время, проведённое в лесу в молитве, опухоль разрослась настолько, что проросла в кости черепа. После операции по её удалению мужчине, чтобы вернуть обычную внешность, предстоит сделать ещё и несколько пластических операций. Но, как сообщают специалисты онкологического диспансера, болезнь настолько запущена, что о пластике лица речь пока не идёт.

Источник: sibdepo.ru