Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие

Сын Божий до конца разделяет с человеком не только человеческую природу, человеческую судьбу, всегда содержащую в себе боль и страдания, но и человеческую смертность

Смысл этого, казалось бы, парадоксального явления объясним чуть позже. А пока скажем, что слово «воздвижение» указывает на торжественное поднятие Креста вверх — после того, как его обнаружили в земле. Праздник Воздвижения Креста Господня — один из двенадцати величайших праздников Православной Церкви. В основе его лежат события, произошедшие в IVв. по Рождеству Христову. И, как известно из жития святителя Иоанна Златоуста, тогда же, в IV в., событие Воздвижения Креста Господня начали отмечать как праздник. А само слово «Воздвижение» встречается у Александра Монаха (527-565 гг.), автора похвального слова Кресту.

Как же был обретен Крест, на котором распяли Христа? Первые христиане благоговейно относились к местам, связанным с земной жизнью и смертью Спасителя — об этом свидетельствовал святой Кирилл Иерусалимский. Но в 70 г. по РХ Иерусалим был разрушен римским императором Титом. Как сообщает историк IV в. Евсевий, язычники, населявшие Иерусалим в то время, делали все, чтобы осквернить и стереть с лица земли места, связанные с жизнью Иисуса. Так, нарочно был изменен вид Голгофы — горы, где был распят Спаситель. Евсевий пишет, что пещеру, в которой было погребено тело Христа, специально засыпали мусором, насыпь замостили камнем и на этом «фундаменте» воздвигли алтарь богине сладострастия Венере. Если учесть, что на месте полностью разрушенного Титом Иерусалима император Адриан (IIв. н.э.) отстраивал новый город, возводя повсюду языческие капища, станет ясно, почему обрести Святыню было непросто.

Обретение Честного и Животворящего Креста Господня произошло в 326 г., в период царствования первого христианского императора Константина Великого. Этому римскому властителю удалось не только одержать блистательные победы, объединив огромную Римскую империю в одно целое, но и прекратить гонения на христиан. Всем сердцем желая обрести святыню — Крест Господень, который однажды явился ему в видении, возвещая победу, император Константин направил в Иерусалим свою мать — царицу Елену. Долгие поиски равноапостольной царицы увенчались успехом: царице Елене указали на небольшой холм из земли, мусора и камней — именно здесь по повелению римского императора Адриана возвели капище в честь Венеры. Когда языческая кумирня была до конца разрушена, когда разбросали мусор и раскопали землю, участвующие в поисках увидели, что перед ними место Гроба Господня и Воскресения Христа. По преданию, царица Елена обнаружила и Лобное место — место, где был распят Иисус вместе с двумя разбойниками. Рядом с Лобным местом и нашли три креста, гвозди и дощечку с надписью на трех языках. Дощечка эта, как известно из Евангелия, была прикреплена к Кресту, на котором распяли Христа, и на ней рукою Пилата была сделана надпись: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Как сообщает Евангелие от Иоанна, после распятия Христа «эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски».

Итак, место захоронения крестов, на которых были казнены Иисус и два разбойника, было найдено. Но как определить, какое из трех распятий, Крест Господень? И здесь было явлено чудо — исцеление больной и воскресение усопшего. Так благодатная сила Животворящего Креста была открыто явлена в нашем мире.

Но почему же христиане поклоняются Кресту — орудию пытки, орудию казни, орудию мучительной смерти своего Бога? Почему Крест — величайшая святыня христиан? Потому что именно на этом позорном и невыразимо жестоком орудии казни принял Крестные Страдания и Крестную Смерть Иисус. Добровольно и из любви к нам, людям, Сын Божий до конца разделяет с человеком не только человеческую природу, человеческую судьбу, всегда содержащую в себе боль и страдания, но и человеческую смертность.

Потому что безгрешный по своей природе, Он принимает смерть за чужие грехи — так происходит искупление человечества. Сын Божий, Он умирает, испуская дух на Кресте. Но смерть, ставшая следствием появления в нашем мире греха, не властна над Ним, греха не ведающим — «смерти было невозможно удержать Его». Христос воскресает. И этим Своим Воскресением дарует всему человеческому естеству возможность нетления. «Он умирает, давая жизнь, разрушая Своею смертью смерть. Он погребен, но восстает вновь. Он нисходит во ад, но выводит оттуда души», — объясняет святой Григорий Богослов.

Именно поэтому теперь, после Воскресения Христа, Крест — это уже не орудие казни, позорное и мучительное, а символ Жизни, «глава нашего спасения». Знамение нашего бессмертия. Величайшая святыня, в которой действует благодать Божья. Духовный меч, опора и защита человека в этом мире. «Трофей против бесов, оружие против греха, копьё, которым Христос пронзил змия» (свят. Иоанн Златоуст).

Источник: РГ