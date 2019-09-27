Покупатели вместо частных домов скупают земельные участки в 73 регионах России

Портал недвижимости Domofond.ru изучил структуру спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года. Выяснилось, что спрос смещается в сторону земельных участков: в целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта (п. п.) и составила 24,92% от всего спроса в сегменте. Сильнее всего интерес покупателей сместился с домов на землю в Чукотском и Ненецком автономных округах: на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно.
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали, как изменилась структура спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года в 82 регионах России. Доля спроса на земельные участки за год выросла в 73 регионах, а снизилась только в девяти. В целом по стране земля «отвоевала» 1,2 п. п.
При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.
Регионы, где земля максимально перетянула спрос на себя
Список регионов с максимальным ростом доли спроса на участки возглавляет Чукотский автономный округ. С лета 2018 по лето 2019 года доля спроса на землю здесь выросла на 29,3 п. п. — с 5,1% до 34,4%. Второе место у Ненецкого АО с ростом на 17,6 п. п. Третье заняла Сахалинская область, где интерес к земельным участкам вырос на 9,2 п. п. Ненецкий автономный округ занял первое место по доле спроса на землю: в 2019 году покупатели больше интересовались участками (55,3% спроса в сегменте), чем домами. Замыкает топ-10 Смоленская область, где доля спроса на земельные участки увеличилась за год на 4,2 п. п., до 31,2%.
10 регионов с максимальным ростом доли спроса на земельные участки
|№
|Регион
|Доля спроса на землю, август 2018
|Доля спроса на землю, август 2019
|Рост, п. п.
|1
|Чукотский АО
|5,1%
|34,4%
|29,3
|2
|Ненецкий АО
|37,7%
|55,3%
|17,6
|3
|Сахалинская область
|24,7%
|33,9%
|9,2
|4
|Мурманская область
|29,6%
|38%
|8,4
|5
|Республика Алтай
|27,8%
|35,6%
|7,8
|6
|Калужская область
|29,7%
|35,1%
|5,5
|7
|Новгородская область
|29,8%
|34,9%
|5,1
|8
|Владимирская область
|21,3%
|25,8%
|4,5
|9
|Тверская область
|23,4%
|27,8%
|4,5
|10
|Смоленская область
|27%
|31,2%
|4,2
Регионы, где интерес перешел с земли на частные дома
Снижение доли участков за год отмечено только в девяти регионах. Наиболее выражен этот сдвиг в структуре спроса в Иркутской области: за год интерес к земле упал здесь на 6,9 п. п. В Оренбургской области – на 3,3 п. п. В Ростовской области – на 2,2 п. п.
В группу регионов, где спрос сместился с земли на частные дома, попал и Московский регион: здесь доля интереса к земле снизилась на 0,2 п. п., однако осталась высокой: 38,5%. Такой же показатель у Татарстана.
Регионы, где спрос перешел с участков на частные дома
|№
|Регион
|Доля спроса на землю, август 2018
|Доля спроса на землю, август 2019
|Снижение, п. п.
|82
|Иркутская область
|31,7%
|24,9%
|-6,9
|81
|Оренбургская область
|15,8%
|12,4%
|-3,3
|80
|Ростовская область
|18,7%
|16,5%
|-2,2
|79
|Забайкальский край
|21,2%
|19,6%
|-1,6
|78
|Калмыкия
|20,4%
|18,8%
|-1,6
|77
|Амурская область
|28,1%
|27%
|-1,1
|76
|Тыва
|11,1%
|10,8%
|-0,3
|75
|Татарстан
|28,3%
|28,1%
|-0,2
|74
|Московский регион
|38,6%
|38,5%
|-0,2