Покупатели вместо частных домов скупают земельные участки в 73 регионах России

При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.

Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса

Портал недвижимости Domofond.ru изучил структуру спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года. Выяснилось, что спрос смещается в сторону земельных участков: в целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта (п. п.) и составила 24,92% от всего спроса в сегменте. Сильнее всего интерес покупателей сместился с домов на землю в Чукотском и Ненецком автономных округах: на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно.

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали, как изменилась структура спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года в 82 регионах России. Доля спроса на земельные участки за год выросла в 73 регионах, а снизилась только в девяти. В целом по стране земля «отвоевала» 1,2 п. п.

При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.

Регионы, где земля максимально перетянула спрос на себя

Список регионов с максимальным ростом доли спроса на участки возглавляет Чукотский автономный округ. С лета 2018 по лето 2019 года доля спроса на землю здесь выросла на 29,3 п. п. — с 5,1% до 34,4%. Второе место у Ненецкого АО с ростом на 17,6 п. п. Третье заняла Сахалинская область, где интерес к земельным участкам вырос на 9,2 п. п. Ненецкий автономный округ занял первое место по доле спроса на землю: в 2019 году покупатели больше интересовались участками (55,3% спроса в сегменте), чем домами. Замыкает топ-10 Смоленская область, где доля спроса на земельные участки увеличилась за год на 4,2 п. п., до 31,2%.

10 регионов с максимальным ростом доли спроса на земельные участки

№ Регион Доля спроса на землю, август 2018 Доля спроса на землю, август 2019 Рост, п. п. 1 Чукотский АО 5,1% 34,4% 29,3 2 Ненецкий АО 37,7% 55,3% 17,6 3 Сахалинская область 24,7% 33,9% 9,2 4 Мурманская область 29,6% 38% 8,4 5 Республика Алтай 27,8% 35,6% 7,8 6 Калужская область 29,7% 35,1% 5,5 7 Новгородская область 29,8% 34,9% 5,1 8 Владимирская область 21,3% 25,8% 4,5 9 Тверская область 23,4% 27,8% 4,5 10 Смоленская область 27% 31,2% 4,2

Регионы, где интерес перешел с земли на частные дома

Снижение доли участков за год отмечено только в девяти регионах. Наиболее выражен этот сдвиг в структуре спроса в Иркутской области: за год интерес к земле упал здесь на 6,9 п. п. В Оренбургской области – на 3,3 п. п. В Ростовской области – на 2,2 п. п.

В группу регионов, где спрос сместился с земли на частные дома, попал и Московский регион: здесь доля интереса к земле снизилась на 0,2 п. п., однако осталась высокой: 38,5%. Такой же показатель у Татарстана.

Регионы, где спрос перешел с участков на частные дома