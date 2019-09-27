27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Покупатели вместо частных домов скупают земельные участки в 73 регионах России

12:26 27.09.2019 Фото: pixabay.com/
0

При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.

Покупатели вместо частных домов скупают земельные участки в 73 регионах России
Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса

Портал недвижимости Domofond.ru изучил структуру спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года. Выяснилось, что спрос смещается в сторону земельных участков: в целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта (п. п.) и составила 24,92% от всего спроса в сегменте. Сильнее всего интерес покупателей сместился с домов на землю в Чукотском и Ненецком автономных округах: на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно.

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали, как изменилась структура спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года в 82 регионах России. Доля спроса на земельные участки за год выросла в 73 регионах, а снизилась только в девяти. В целом по стране земля «отвоевала» 1,2 п. п.

При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.

Регионы, где земля максимально перетянула спрос на себя

Список регионов с максимальным ростом доли спроса на участки возглавляет Чукотский автономный округ. С лета 2018 по лето 2019 года доля спроса на землю здесь выросла на 29,3 п. п. — с 5,1% до 34,4%. Второе место у Ненецкого АО с ростом на 17,6 п. п. Третье заняла Сахалинская область, где интерес к земельным участкам вырос на 9,2 п. п.  Ненецкий автономный округ занял первое место по доле спроса на землю: в 2019 году покупатели больше интересовались участками (55,3% спроса в сегменте), чем домами. Замыкает топ-10 Смоленская область, где доля спроса на земельные участки увеличилась за год на 4,2 п. п., до 31,2%.

10 регионов с максимальным ростом доли спроса на земельные участки

Регион Доля спроса на землю, август 2018 Доля спроса на землю, август 2019 Рост, п. п.
1 Чукотский АО 5,1% 34,4% 29,3
2 Ненецкий АО 37,7% 55,3% 17,6
3 Сахалинская область 24,7% 33,9% 9,2
4 Мурманская область 29,6% 38% 8,4
5 Республика Алтай 27,8% 35,6% 7,8
6 Калужская область 29,7% 35,1% 5,5
7 Новгородская область 29,8% 34,9% 5,1
8 Владимирская область 21,3% 25,8% 4,5
9 Тверская область 23,4% 27,8% 4,5
10 Смоленская область 27% 31,2% 4,2

Регионы, где интерес перешел с земли на частные дома

Снижение доли участков за год отмечено только в девяти регионах. Наиболее выражен этот сдвиг в структуре спроса в Иркутской области: за год интерес к земле упал здесь на 6,9 п. п. В Оренбургской области – на 3,3 п. п. В Ростовской области – на 2,2 п. п.

В группу регионов, где спрос сместился с земли на частные дома, попал и Московский регион: здесь доля интереса к земле снизилась на 0,2 п. п., однако осталась высокой: 38,5%. Такой же показатель у Татарстана.

Регионы, где спрос перешел с участков на частные дома

Регион Доля спроса на землю, август 2018 Доля спроса на землю, август 2019 Снижение, п. п.
82 Иркутская область 31,7% 24,9% -6,9
81 Оренбургская область 15,8% 12,4% -3,3
80 Ростовская область 18,7% 16,5% -2,2
79 Забайкальский край 21,2% 19,6% -1,6
78 Калмыкия 20,4% 18,8% -1,6
77 Амурская область 28,1% 27% -1,1
76 Тыва 11,1% 10,8% -0,3
75 Татарстан 28,3% 28,1% -0,2
74 Московский регион 38,6% 38,5% -0,2
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите иметь земельный участок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Холодно в квартире: тепло обеспечит обогреватель
13:29 27-09-2019
Холодно в квартире: тепло обеспечит обогреватель
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 27-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
13:21 27-09-2019
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
13:15 27-09-2019
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
БердскПод арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
13:06 27-09-2019
Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
13:03 27-09-2019
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента "Википедии" в России
13:01 27-09-2019
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
13:00 27-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
12:45 27-09-2019
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
12:40 27-09-2019
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие