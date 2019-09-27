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Недвижимость / Общество

Активно покупают недвижимость в Сочи и Москве жители Новосибирской области

12:17 27.09.2019
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За восемь месяцев 2019 года в офисе Кадастровой палаты по Новосибирской области принято порядка четырех тысяч заявлений на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу. 3500 заявлений на регистрацию прав.

Активно покупают недвижимость в Сочи и Москве жители Новосибирской области
При оформлении недвижимости таким способом наибольшей популярностью у жителей Новосибирской области пользуются такие регионы, как Кемеровская и Московская области, Алтайский и Краснодарский края, а также Республика Алтай

За восемь месяцев 2019 года в офисе Кадастровой палаты по Новосибирской области принято порядка четырех тысяч заявлений на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу. Больше всего заявлений подано на регистрацию прав – более 3500, порядка 200 заявлений приходится на кадастровый учет и 30 заявлений – на одновременную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Новосибирской области.

Экстерриториальный принцип оформления недвижимости – способ подачи документов на регистрацию прав, кадастровый учет и единую процедуру в своем регионе, независимо от местонахождения объекта недвижимости на территории страны.

«Такой способ оформления недвижимости сокращает финансовые затраты и экономит время, так как нет необходимости выезжать за пределы своего региона. Например, при покупке квартиры, находящейся в Сочи или Москве, достаточно подать заявление в офис Кадастровой палаты по месту проживания и зарегистрировать право на этот объект недвижимости», – говорит помощник директора Кадастровой палаты по Новосибирской области Михаил Бокарев.

При оформлении недвижимости таким способом наибольшей популярностью у жителей Новосибирской области пользуются такие регионы, как Кемеровская и Московская области, Алтайский и Краснодарский края, а также Республика Алтай.
Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов. Государственная регистрация, проведенная по экстерриториальному принципу, удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с информацией о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов.
Напомним, жители Новосибирской области могут в течение нескольких минут получить сведения из ЕГРН об объектах недвижимости, находящихся в других регионах страны. Федеральной кадастровой палатой в пилотном режиме запущен сервис (https://spv.kadastr.ru/) по выдаче сведений из ЕГРН в отношении объектов недвижимости 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН.
В регионе для подачи документов по экстерриториальному принципу можно обратиться в офис Кадастровой палаты по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50. Предварительная запись на подачу документов обязательна. Записаться можно по телефону: +7(383)349-97-89 или на сайте Росреестра в разделе «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием».

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