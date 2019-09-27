Разрешили строить 5-этажные школы в России

Строить пятиэтажные школы разрешили в России

Минстрой России внес изменения в своды правил, касающиеся проектирования социальных объектов.

В числе первых результатов работы по корректировке нормативно-технических документов, направленной на оптимизацию и рационализацию решений, стала возможность проектирования пятиэтажных школ. Сейчас школы в России можно строить не более четырех этажей.

«При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее — не выше второго)», — рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Своды правил требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. По словам Владимира Якушева, в условиях сложившейся застройки это сделать невозможно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ведомство удовлетворило их просьбы изменить ситуацию.

Изменения вступят в силу через полгода.

Источник: РГ