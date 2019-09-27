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Образование / Общество

Разрешили строить 5-этажные школы в России

12:06 27.09.2019 Фото: Pixabay
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Сейчас школы в России можно строить не более четырех этажей.

Разрешили строить 5 этажные школы в России
Строить пятиэтажные школы разрешили в России

Минстрой России внес изменения в своды правил, касающиеся проектирования социальных объектов.
В числе первых результатов работы по корректировке нормативно-технических документов, направленной на оптимизацию и рационализацию решений, стала возможность проектирования пятиэтажных школ. Сейчас школы в России можно строить не более четырех этажей.
«При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее — не выше второго)», — рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства.

Кроме того, требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Своды правил требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. По словам Владимира Якушева, в условиях сложившейся застройки это сделать невозможно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ведомство удовлетворило их просьбы изменить ситуацию.

Изменения вступят в силу через полгода.

Источник: РГ

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