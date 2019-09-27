27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Временную парковку и вагончики для касс сооружают на вокзале Бердска

16:00 27.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Работы идут в рамках масштабной реконструкции вокзала. После асфальтных работ установят временные модули для касс и зала ожидания. Транспортная схема и движение поездов не изменится.

Временную парковку и вагончики для касс сооружают на вокзале Бердска
Делают временную площадку в рамках реконструкции Бердска

На бердском вокзале делают временную парковку. Работы идут в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров», рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе АО «РЖД».

— Делается асфальтированная площадка, также построят временные сооружения для обслуживания пассажиров — кассовая зона, зал ожидания, вынесут наружные инженерные сети, — уточнил пресс-секретарь «РЖД» Артем Вырезков.

На период строительства кассы и залы ожидания будут расположены в модульных вагончиках сиденьями для ожидания. Реконструкция бердского вокзала будет выполнена за счет средств ОАО «РЖД».

Напомним, работы здесь стартовали в сентябре. По проекту будет увеличена площадь вокзала за счет пристройки к существующему зданию терминала. В новом здании будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения. Создадут все необходимые условия для маломобильных пассажиров. Вместимость вокзала Бердска станет 300 человек. Поезда будут останавливаться на привычном месте. Схема подъезда и подхода к зданию вокзала не изменится.

При реконструкции здания вокзала будет максимально сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, сохранят памятный геодезический знак.

Автор видео Алена Романцова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете реконструкцию вокзала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСуд признал доказанной вину замначальника авиаклуба ДОСААФ в гибели летчика на аэродроме Бердска
17:30 27-09-2019
Суд признал доказанной вину замначальника авиаклуба ДОСААФ в гибели летчика на аэродроме Бердска
Купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл автомобиль за 700 тыс. житель Новосибирска
17:15 27-09-2019
Купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл автомобиль за 700 тыс. житель Новосибирска
Медведев облегчает санитарные правила для ресторанов и кафе
17:00 27-09-2019
Медведев облегчает санитарные правила для ресторанов и кафе
БердскРЖД отменили пять летних электричек через станцию Бердск
16:45 27-09-2019
РЖД отменили пять летних электричек через станцию Бердск
Меньше болеть сифилисом и больше психическими расстройствами стали жители Новосибирской области
16:30 27-09-2019
Меньше болеть сифилисом и больше психическими расстройствами стали жители Новосибирской области
Боремся с деменцией: 7 доступных способов сохранить светлый ум с возрастом
16:30 27-09-2019
Боремся с деменцией: 7 доступных способов сохранить светлый ум с возрастом
Я пахну старостью. Что делать?
16:24 27-09-2019
Я пахну старостью. Что делать?
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима
16:20 27-09-2019
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима
Новый способ телефонного мошенничества: идет вал подмены номеров 1
16:15 27-09-2019
Новый способ телефонного мошенничества: идет вал подмены номеров
Не ешь без меры: Смертельные дозы популярных продуктов
16:10 27-09-2019
Не ешь без меры: Смертельные дозы популярных продуктов