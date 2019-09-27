Временную парковку и вагончики для касс сооружают на вокзале Бердска

Работы идут в рамках масштабной реконструкции вокзала. После асфальтных работ установят временные модули для касс и зала ожидания. Транспортная схема и движение поездов не изменится.

Делают временную площадку в рамках реконструкции Бердска

На бердском вокзале делают временную парковку. Работы идут в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров», рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе АО «РЖД».

— Делается асфальтированная площадка, также построят временные сооружения для обслуживания пассажиров — кассовая зона, зал ожидания, вынесут наружные инженерные сети, — уточнил пресс-секретарь «РЖД» Артем Вырезков.

На период строительства кассы и залы ожидания будут расположены в модульных вагончиках сиденьями для ожидания. Реконструкция бердского вокзала будет выполнена за счет средств ОАО «РЖД».

Напомним, работы здесь стартовали в сентябре. По проекту будет увеличена площадь вокзала за счет пристройки к существующему зданию терминала. В новом здании будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения. Создадут все необходимые условия для маломобильных пассажиров. Вместимость вокзала Бердска станет 300 человек. Поезда будут останавливаться на привычном месте. Схема подъезда и подхода к зданию вокзала не изменится.

При реконструкции здания вокзала будет максимально сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, сохранят памятный геодезический знак.

Автор видео Алена Романцова