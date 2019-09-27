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Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины

12:30 27.09.2019 Фото: скриншот видео
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Руины комнаты, куда допустили 15 представителей украинских СМИ, все еще излучают радиацию, и ее уровень в 40 тыс. раз превышает норму.

Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины
Группа из 15 журналистов побывала на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), передает Ruptly. Видео опубликовано на сайте агентства.

«Группа из 15 журналистов в среду получила доступ к комнате управления четвертым ядерным реактором Чернобыльской атомной станции в рамках презентации нового путеводителя по зоне отчуждения», — говорится в описании к видео.

Агентство отмечает, что комната обработана специальным веществом, которое не дает появляться пыли. При этом сообщается, что руины комнаты все еще излучают радиацию, и ее уровень в 40 тыс. раз превышает норму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле, которая была организована после аварии на ЧАЭС.
Видео ruptly.tv

Источник: rns.online

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