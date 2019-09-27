Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, после проведенного ФБР расследования Вашингтон выдвинул обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой.



США расширили антироссийские санкции Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США. Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной «для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии».

В частности, в список включена российская компания ООО «Маритайм ассистанс» (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией «Совфрахт».



«В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании «Транспетрочарт» (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей «Совфрахт» материальной поддержкой», — говорится в заявлении.

Санкции введены против директора отдела морского транспортного департамента «Совфрахта» Ивана Окорокова (1985 года рождения), его первого заместителя Карена Степаняна (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова (1971 года рождения).

«Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, в июне 2018 года Министерство юстиции по итогам проведенного ФБР расследования выдвинуло обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой», — сообщил Минфин.

Указанных лиц ведомство считает «ведущими руководителями «Совфрахта», которые управляли деятельностью компании Maritime Assistance LLC.

Под ограничения попали суда OT-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь», принадлежащие «Транспетрочарту».

Расширении санкций прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

«В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии», — сказал глава дипведомства.

Москва новые американские ограничительные меры считает абсолютно неприемлемыми.

Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, эти действия продолжают старую американскую политику, «которая основана на односторонних санкциях».

Источник: РИА Новости