27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

США расширили антироссийские санкции

12:15 27.09.2019 Фото: Paul Savala / Treasury Department
1 0

Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, после проведенного ФБР расследования Вашингтон выдвинул обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой.

США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США. Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной «для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии».

В частности, в список включена российская компания ООО «Маритайм ассистанс» (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией «Совфрахт».

«В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании «Транспетрочарт» (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей «Совфрахт» материальной поддержкой», — говорится в заявлении.

Санкции введены против директора отдела морского транспортного департамента «Совфрахта» Ивана Окорокова (1985 года рождения), его первого заместителя Карена Степаняна (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова (1971 года рождения).

«Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, в июне 2018 года Министерство юстиции по итогам проведенного ФБР расследования выдвинуло обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой», — сообщил Минфин.

Указанных лиц ведомство считает «ведущими руководителями «Совфрахта», которые управляли деятельностью компании Maritime Assistance LLC.

Под ограничения попали суда OT-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь», принадлежащие «Транспетрочарту».
Расширении санкций прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

«В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию) Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии», — сказал глава дипведомства.

Москва новые американские ограничительные меры считает абсолютно неприемлемыми.

Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, эти действия продолжают старую американскую политику, «которая основана на односторонних санкциях».

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бесконечные санкции?

Гость, 27 сентября 2019 12:39
Саудиты прямо в посольстве журналиста Хошогги распилили на куски - никаких санкций??! Хохлы 60 человек в Доме Профсоюзов сожгли живьём - где реакция неполживых либерастов, падающих в обморок, от видео с корректными задержаниями бузотёров в Москве??! Видео с ужасной картиной ползущей с перебитыми и оторванными ногами женщины в Луганске, у здания администрации, после атаки украинского самолёта по мирному городу - нет? не ужасает ни наших правозащитничков, ни импортных, ни даже Иванку Трамп? Фарисеи! Жульё и провокаторы!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 27-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
13:21 27-09-2019
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
13:15 27-09-2019
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
БердскПод арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
13:06 27-09-2019
Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
13:03 27-09-2019
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента "Википедии" в России
13:01 27-09-2019
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
13:00 27-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
12:45 27-09-2019
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
12:40 27-09-2019
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины
12:30 27-09-2019
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины