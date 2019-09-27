Ушел и пропал без вести: Исчезнувшего пенсионера искали в Обском море водолазы из Бердска

Пожилой человек пропал еще в августе текущего года. У полиции появилась версия, что он мог утонуть — бердские спасатели ее проверили, но тело не нашли.

Бердские водолазы ищут утопленников в водоемах Новосибирской области

Заявку на обследование дна участка Обского моря в районе Шлюзов 26 сентября получили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Еще в августе в Новосибирске ушел из дома и не вернулся пенсионер. Розыском пропавшего занялась полиция. Недавно у следователей появилась версия о том, что мужчина мог утонуть. И поэтому они обратились за помощью в бердский поисково-спасательный отряд.

На место выехали несколько сотрудников ПСО. Водолазы обследовали указанный полицейскими участок водохранилища в районе ул. Русской в течение двух часов. Тела не обнаружили, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.