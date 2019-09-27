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Осенний призыв в армию объявил губернатор Травников в Новосибирской области

15:30 27.09.2019 Фото: Кремлин.ру
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Глава региона утвердил создание призывных комиссий в городах и районах, их состав, сроки прибытия врачей-специалистов для медицинского освидетельствования призывников.

Осенний призыв в армию объявил губернатор Травников в Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников

Глава региона Андрей Травников 26 сентября подписал постановление № 236 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2019 года». Документом предусмотрено создание призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил лично губернатор.

Постановление подписано в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В основной состав комиссии, помимо Губернатора Андрея Травникова, вошли представители областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области», ГУ МВД России по Новосибирской области и учреждений здравоохранения региона.

Постановлением утверждается создание призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, их состав, сроки прибытия врачей-специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и перечень учреждений здравоохранения внеочередного амбулаторного и стационарного медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу. Соответствующие предписания даны министерству здравоохранения Новосибирской области, которому также поручено обеспечить контроль за своевременностью и качеством обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Министерству физической культуры и спорта региона предписано оказать содействие военному комиссариату региона в организации на сборном пункте Новосибирской области спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников, министерству культуры региона – в период отправки призывников организовать на сборном пункте проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.

Ряд рекомендаций в документе касается полномочий глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В частности, им рекомендовано оказать содействие в работе призывных комиссий на местах, а для проведения медицинского освидетельствования и призыва граждан на военную службу – обеспечить предоставление призывным комиссиям оборудованных территорий и помещений, медикаментов и медицинского оборудования, инструментария, хозяйственного имущества, транспорта; привлечь необходимых врачей-специалистов, средний медицинский персонал и технических работников.

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