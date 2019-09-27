На видео снял массовую вырубку в городских лесах возмущенный этим житель Бердска

Чиновники и лесники утверждают, что все законно. Законность санитарной рубки проверит прокуратура. Читатель «Курьер. Среда. Бердск» запечатлел масштабы уничтожения зеленых насаждений почти за год.

Пустые опушки леса остаются после вырубки Бердского леса

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Станислав, он обеспокоен вырубкой леса в бердской прибрежной зоне. Стас прислал видео — отсняты срубленные молодые стволы сосен в парке «Бердская лесная дача», рядом с песчаным карьером (на полпути к «Чайке»), у лыжной базы «Метелица».

Жители бьют тревогу

Стасу 21 год, он житель Бердска и патриот. В лесу он регулярно гуляет и занимается спортом. Его беспокоит, что такими темпами вырубок город останется без деревьев. Станислав бывает в этих местах с 2018 места и отслеживает ситуацию. Последний раз Стас был в лесу 21 августа этого года.

-Рубит деревья бердский лесхоз. Наши леса страдают от этого. У нас не тайга, леса мало. Нельзя оставлять небольшие опушки. Сосны неустойчивы, их часто валит ветром, — поделился Станислав 25 сентября.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» уже неоднократно обращались жители, обеспокоенные вырубкой леса. Каждый раз чиновники отвечают, что это санитарная вырубка, и что лес рубят не для коттеджей.

-Лесхоз считает, что большие деревья загораживают свет молодняку. Но они их в первую очередь защищают от ветра. Это просто предлог, для того, чтобы продавать древесину, — уверен Стас.

Что говорят чиновники

Начальник участка бердского лесхоза Вадим Ковалевский, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что контролирует спил деревьев управление природными ресурсами мэрии Бердска.

-Мы сейчас убираем сухостой в Новом поселке Бердска. За роддомом проводили рубку ухода, прореживали. Около БЭМЗа мы убирали сухостой. Но чтобы массово рубить лес, такой рубки у нас нет, — рассказал Вадим Евгеньевич 26 сентября.

При санитарной рубке убирается только сухостой, либо упавшие деревья, рассказал Вадим Ковалевский. А рубка ухода — это прореживание. Там, где деревья были посажены рядами, когда они достигают определенного возраста, убирается каждый четвертый ряд. Через 10 лет будет убираться каждый второй ряд. По поводу защиты молодых деревьев старыми Вадим Евгеньевич придерживается иного мнения.

-Когда убираешь старое дерево, молодняк, наоборот, расти начинает. Только первое время это смотрится нелицеприятно, а потом второй ярус начинает разрастаться и распушаться. Это технология такая, так лес рубится, — пояснил специалист.

Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в этом году вырубили сухостойные деревья. Лес продолжат рубить в рамках санитарной уборки в микрорайоне Молодежном и от базы «Метелица» до пляжа «Дюны». Уберут аварийные деревья, приближенные к дороге.

-Срубленные сосны складированы на территории бердского лесхоза. Каждый может прийти и посмотреть. Эти сосны имеют координаты сухостойных. Информация о них размещена на сайте мэрии с 2018 года в актах лесопатологического обследования. Федеральный Центр защиты леса работал на 113 га леса Бердска, — отметила Светлана Васильевна.

Шерстобитова заверяет, что лес рубят в рамках закона, все процедуры контролируется. Рубку неоднократно проверяла прокуратура и правоохранительные органы.

-Возможно, где-то граждане Бердска незаконно рубят деревья. Также у нас разрешена уборка валежника, возможно, под этим видом действуют. В полицию у нас много заявлений на таких граждан, — говорит Светлана Шерстобитова.

Она отмечает, что за незаконную вырубку могут наказать штрафом в зависимости от ущерба. А если ущерб будет на сотни тысяч, заведут уголовные дела. Также по словам Шерстобитовой охраной, защитой и воспроизводимом леса по договору должен заниматься бердский лесхоз.

В понедельник, 30 сентября, проверят сухостойные деревья с левой стороны на выезде из Бердска в районе котельной. Сюда выедут лесопатологи из Центра защиты леса и проведут обследование. Затем акт будет размещен на сайте мэрии и только после этого начнется уборка.

Грядет проверка

25 сентября генпрокурор Юрий Чайка поручил региональным прокурорам проверить санитарные вырубки леса, под видом которых пилят деревья в коммерческих целях. Бердский лесхоз тоже привлечет внимание надзорного органа.

На видео вырубка молодого Бердского леса целыми участками.

Автор видео читатель Станислав





