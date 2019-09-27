27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Смертная казнь: при обыске нашли 13,5 тонны золота у чиновника в Китае

11:45 27.09.2019 Фото: pixabay.com
0

По информации СМИ, деньги, золотые слитки, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

Смертная казнь: при обыске нашли 13,5 тонны золота у чиновника в Китае
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота

Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков, пишет местное издание powerapple.

Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.


По информации СМИ, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков. Мужчине может грозить смертная казнь.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жадность не имеет границ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 27-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
13:21 27-09-2019
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
13:15 27-09-2019
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
БердскПод арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
13:06 27-09-2019
Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
13:03 27-09-2019
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента "Википедии" в России
13:01 27-09-2019
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
13:00 27-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
12:45 27-09-2019
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
12:40 27-09-2019
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины
12:30 27-09-2019
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины