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Здоровье / Общество

1,2 млн шедских мужчин: ЭКО и рак простаты имеют связь

14:54 27.09.2019 Фото: Pixabay
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Рак простаты — один из самых распространенных видов опухолей у мужчин — связан с изменением гормональной сигнализации: для роста опухолевым клеткам нужны большие концентрации половых гормонов.

1,2 млн шедских мужчин: ЭКО и рак простаты имеют связь
У мужчин, которые прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям, чаще развивается рак простаты
Сюжет: Онкология
1,2 млн шедских мужчин: ЭКО и рак простаты имеют связь

1,2 млн шедских мужчин: ЭКО и рак простаты имеют связь3360 человек больны онкологией в БердскеЕщё 66 новостей

Шведские врачи подсчитали, что у мужчин, которые прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям, чаще развивается рак простаты. Такая зависимость скорее всего не прямая: исследователи полагают, что у бесплодия и развития рака может быть общая причина — нарушение гормональной регуляции. Работа опубликована в журнале British Medical Journal.

Рак простаты — один из самых распространенных видов опухолей у мужчин — связан с изменением гормональной сигнализации: для роста опухолевым клеткам нужны большие концентрации половых гормонов. Поэтому для борьбы с опухолью применяют антиандрогенную терапию — вещества, которые связывают гормоны и не дают им достичь цели. Бесплодие, в свою очередь, тоже может быть вызвано гормональной дисфункцией, а вот как часто рак и бесплодие встречаются у одних и тех же людей, до сих пор неизвестно.

Яхиа Аль-Джебари (Yahia Al-Jebari) и другие медики из Университета Лунда в Мальмё собрали статистику по более чем миллиону шведских отцов. Из них 1145990 зачали своих детей естественным путем, 20618 — с помощью обычного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а еще 14882 — посредством инъекции сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ, вариант ЭКО). Так как в Швеции все случаи онкологических болезней, равно как и применения вспомогательных репродуктивных технологий, должны обязательно регистрироваться, исследователи смогли сопоставить данные о способе зачатия с выпиской из регистра раковых больных.

Врачи обнаружили, что среди отцов, зачавших детей естественным путем, риск развития рака простаты составил 0,28 процента. Среди людей, прибегнувших к репродуктивным технологиям, он оказался выше — 0,37 процента в группе ЭКО и 0,42 процента в группе ИКСИ. Отличия нашлись и в среднем возрасте проявления рака: 57,1 года против 55,9 и 55,1 года соответственно.

Таким образом, риск заболеть раком простаты в среднем на 30–60 процентов выше у тех, кто пользуется вспомогательными технологиями зачатия. Это не означает, впрочем, что ЭКО или ИКСИ напрямую влияют на риск развития заболевания. Скорее это свидетельствует о дефектах в гормональной регуляции, которые влияют на фертильность, с одной стороны, и склонности клеток к перерождению в опухолевые — с другой. Поэтому, заключают авторы работы, врачам следует быть внимательнее к пациентам, которые проходят лечение от бесплодия, и учитывать, что они находятся в зоне риска.

Раньше ученые обнаружили, что уровень сперматогенеза у мужчин постепенно снижается: за 40 лет сперматозоидов в эякулятах стало на 60 процентов меньше.

Источник: https://nplus1.ru

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