Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров

Будут открыты и долгожданные курсы актерского мастерства, к которым еще добавят уроки сценической речи. В театральные студии уже записались более 2 тысяч человек.

В лучших вузах Москвы созданы учебные программы для старшего поколения

Программа «Московское долголетие» расширяется, открывая для московских пенсионеров новые возможности. 1 октября стартует новый осенне-зимний сезон проекта во всех районах, в котором можно не только встать на лыжи, выйти на сцену театра, но и записаться на курсы в один из 26 ведущих вузов столицы.

Запись на курсы по повышению финансовой и правовой грамотности, занятия по психологии, ландшафтному дизайну уже открыта. Много нового можно узнать на курсах по овощеводству и пчеловодству в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева и в академии кавистов и сомелье, а про печать 3D моделей пищевых изделий в Московском государственном университете пищевых производств. Основам предпринимательской деятельности и продвижению своей продукции в соцсетях научат в РЭУ им. Г. В. Плеханова, а коммерциализации хобби в Московском политехе.

Будут открыты и долгожданные курсы актерского мастерства, к которым еще добавят уроки сценической речи. В театральные студии уже записались более 2 тысяч человек.

«Как и прежде, занятия для пенсионеров будут проходить на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов», — напомнил Владимир Филиппов, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы. С 2018 года число организаций-партнеров, которые ведут кружки и секции для людей старшего возраста увеличилось с 133 до 1268.

Источник: РГ