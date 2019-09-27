27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров

13:03 27.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Будут открыты и долгожданные курсы актерского мастерства, к которым еще добавят уроки сценической речи. В театральные студии уже записались более 2 тысяч человек.

Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
В лучших вузах Москвы созданы учебные программы для старшего поколения

Программа «Московское долголетие» расширяется, открывая для московских пенсионеров новые возможности. 1 октября стартует новый осенне-зимний сезон проекта во всех районах, в котором можно не только встать на лыжи, выйти на сцену театра, но и записаться на курсы в один из 26 ведущих вузов столицы.
Запись на курсы по повышению финансовой и правовой грамотности, занятия по психологии, ландшафтному дизайну уже открыта. Много нового можно узнать на курсах по овощеводству и пчеловодству в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева и в академии кавистов и сомелье, а про печать 3D моделей пищевых изделий в Московском государственном университете пищевых производств. Основам предпринимательской деятельности и продвижению своей продукции в соцсетях научат в РЭУ им. Г. В. Плеханова, а коммерциализации хобби в Московском политехе.

Будут открыты и долгожданные курсы актерского мастерства, к которым еще добавят уроки сценической речи. В театральные студии уже записались более 2 тысяч человек.

«Как и прежде, занятия для пенсионеров будут проходить на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов», — напомнил Владимир Филиппов, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы. С 2018 года число организаций-партнеров, которые ведут кружки и секции для людей старшего возраста увеличилось с 133 до 1268.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бы посещали курсы в вузе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 27-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
13:21 27-09-2019
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
13:15 27-09-2019
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
БердскПод арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
13:06 27-09-2019
Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
13:03 27-09-2019
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента "Википедии" в России
13:01 27-09-2019
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
13:00 27-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
12:45 27-09-2019
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
12:40 27-09-2019
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины
12:30 27-09-2019
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины