Ночь пятницы ударила заморозками по Бердску

Припаркованные в бердских дворах автомобили за ночь покрылись инеем

В ночь на 27 сентября в Бердске впервые за эту осень ударили заморозки. В Новосибирскую область пришло похолодание, и осень вступила в свои права. Температура упала до нулевых отметок. Впрочем, днем в пятницу синоптики обещают относительно хорошую погоду — облачно с прояснениями, воздух прогреется до 11 градусов тепла, почти штиль.

В субботу, 28 сентября, по прогнозам, немного похолодает — до +9 градусов, пройдут дожди. В воскресенье такие температурные параметры сохранятся. Как и осадки, которые будут идти в Бердске вплоть до 1 октября. В последний день сентября температура опустится до 6 градусов тепла. И лишь с 4 октября снова будет солнечно и тепло — днем столбик термометра несколько дней будет подниматься до +12.