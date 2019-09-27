27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ночь пятницы ударила заморозками по Бердску

08:26 27.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

С субботы, 28 сентября, начнутся дожди, температура будет падать. Но 4 октября вернется относительное тепло и солнечная погода.

Ночь пятницы ударила заморозками по Бердску
Припаркованные в бердских дворах автомобили за ночь покрылись инеем

В ночь на 27 сентября в Бердске впервые за эту осень ударили заморозки. В Новосибирскую область пришло похолодание, и осень вступила в свои права. Температура упала до нулевых отметок. Впрочем, днем в пятницу синоптики обещают относительно хорошую погоду — облачно с прояснениями, воздух прогреется до 11 градусов тепла, почти штиль.

В субботу, 28 сентября, по прогнозам, немного похолодает — до +9 градусов, пройдут дожди. В воскресенье такие температурные параметры сохранятся. Как и осадки, которые будут идти в Бердске вплоть до 1 октября. В последний день сентября температура опустится до 6 градусов тепла. И лишь с 4 октября снова будет солнечно и тепло — днем столбик термометра несколько дней будет подниматься до +12.

Ночь пятницы ударила заморозками по Бердску

Крыши бердских домов заиндевели

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не хочется зимы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не доживают до 72 лет в среднем жители Новосибирской области
08:45 27-09-2019
Не доживают до 72 лет в среднем жители Новосибирской области
Отправить миротворцев в Донбасс согласился Лукашенко
08:30 27-09-2019
Отправить миротворцев в Донбасс согласился Лукашенко
БердскНочь пятницы ударила заморозками по Бердску
08:26 27-09-2019
Ночь пятницы ударила заморозками по Бердску
БердскФотомарафон "Дорогие мои родители" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
08:20 27-09-2019
Фотомарафон
34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска
21:07 26-09-2019
34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска
БердскСломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска 2
20:54 26-09-2019
Сломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска
БердскФото: прошу "Курьер" добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической
20:19 26-09-2019
Фото: прошу
БердскБеременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на "зебре" у роддома в Бердске
18:45 26-09-2019
Беременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на
Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы 8
18:45 26-09-2019
Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы
БердскТребуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске 2
18:30 26-09-2019
Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске