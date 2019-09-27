За 1,7 млрд рублей создадут конкурента «Википедии» в России

Российский конкурент «Википедии» может обойтись бюджету в 1,7 млрд рублей

Финансирование такого направления в 2020 году составит 684,5 млн рублей.

Субсидия открытому акционерному обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала, который может стать отечественным конкурентом «Википедии», в 2020-2022 годах может составить 1,7 млрд рублей. Это следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно документу, опубликованному в среду на портале проектов правовых актов, финансирование данного направления в 2020 году составит 684,5 млн рублей, в 2021 году — 833,5 млн рублей, а в 2022 году — 169,1 млн рублей.

Минкомсвязь в начале июля разработала законопроект, которым предлагается утвердить перечень правил предоставления субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для создания «общенационального интерактивного энциклопедического портала».

Позднее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал интернет-энциклопедию «Википедия» источником с отчасти недостоверной информацией и посоветовал студентам не пользоваться ею. По его словам, в интернет-энциклопедии много непроверенной информации, а сегодня «есть отдельный бизнес, который заключается в том, что по заказу тех или иных компаний создаются статьи в «Википедии» и правятся».

Источник: ТАСС