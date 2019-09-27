Какие косметологические процедуры делать осенью-2019?

Какие процедуры надо делать в этом сезоне

Косметологические процедуры надо выполнять регулярно. Но осенью это особенно актуально, так как активность ультрафиолетовых лучей снижается. В таком случае можно провести полную реновацию своей коже. Какие процедуры стоит начать делать осенью, рассказываем в нашем материале.

Фотоомоложение

Это одна из самых универсальных процедур, которая подходит всем женщинам, в любом возрасте. У 70-80% женщин есть к ней показания. Такая процедура позволяет избавиться от пигментных пятен, купероза, а такие проблемы есть у многих.

Лазерная шлифовка Акупалс СО2

Это в первую очередь омолаживающая процедура, которая нужна женщинам после 35 лет. С помощью такой процедуры можно избавиться от сеточки мелких морщин, сделать заломы на лице менее заметными, уменьшить выраженность брылей и второго подбородка. Также это позволяет избавиться от избытка кожи на животе, стереть растяжки, шрамы, рубцы или следы постакне на лице.

Лазерная шлифовка Fraxel

Данная процедура необходима для улучшения качества кожи. В помощью неё можно повысить плотность и эластичность дермы, убрать мелкие морщинки и пигментные пятна. Даже молодым девушкам вполне сгодится данная процедура. В итоге можно получить сияющую, увлажнённую кожу. Даже для омоложения рук годится такая процедура.

Пилинг

Самые разнообразные пилинги необходимы для кожи осенью, когда спадает активность ультрафиолета. Особенно годятся пилинги для глубокого и тщательного очищения кожи, чтобы стимулировать выработку новых клеток. Также можно проводить поверхностный и срединный пилинги. Но помните, что все процедуры должен подбирать косметолог в зависимости от индивидуальных особенностей.

Мезотерапия

Эта инъекционная процедура включает в себя смесь из гиалуроновой кислоты, витаминов, пептидов, активных кислот и массы других элементов. Они не только увлажняют кожу, но и питают её, насыщают витаминами, аминокислотами. Благодаря этому качество кожа сильно улучшается.

Источник: medikforum.ru