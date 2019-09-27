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2-летнюю Соню Гизатуллину с деформированным лицом обследуют врачи в Уфе

15:00 27.09.2019 Фото: Радуга добра
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После обследования и операции, когда Софья сама себя начнёт обслуживать, она сможет посещать детское учреждение. Семья девочки живёт в старом деревянном доме без условий и без возможности надлежащего ухода за ребёнком-инвалидом.

2 летнюю Соню Гизатуллину с деформированным лицом обследуют врачи в Уфе
В больнице Софья вместе с мамой Светланой пробудут пять дней

Маленькую Софью Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района положили в больницу в Уфу.

Внимание общественности, а позже и властей к двухлетней девочке, родившейся с деформированным лицом и сросшимися пальцами, привлекли волонтеры местной общественной организации «Радуга добра». Семья девочки живёт в старом деревянном доме без условий и без возможности надлежащего ухода за ребёнком-инвалидом. Кроме этого, семья перестала получать пенсию по инвалидности, и якобы девочку отказывались принимать в детский сад из-за её внешности.

Позже была создана комиссия для проверки факта возможного ущемления прав ребёнка. Члены Совета по правам человека взяли ситуацию на контроль, глава Башкирии заявил, что лично проследит за судьбой девочки. Выяснилось, что в детский сад с просьбой принять ребёнка семья Гизатуллиных не обращалась. Глава сельсовета сказал агентству «Башинформ», что после обследования и операции, когда Софья сама себя начнёт обслуживать, она сможет посещать детское учреждение. В администрации района пообещали к зиме улучшить жилищные условия семьи.

Сегодня ребёнка привезли на обследование в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу в отделение травматологии и ортопедии, рассказала волонтер Регина Биргулиева. Здесь её обследуют генетик, ортопед и челюстно-лицевой хирург, чтобы определить дальнейшую тактику лечения и возможность оперативного вмешательства. В больнице Софья вместе с мамой Светланой пробудут пять дней. Активисты организации «Радуга добра» следят за судьбой девочки.

Источник: http://www.bashinform.ru

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