27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске

12:21 27.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
3 0

Пожилой мужчина много лет страдает психическим расстройством. Регулярно проходит лечение, но потом вновь возвращается домой. Постоянно затапливает квартиру, иногда буйно ведет себя и даже бросался с ножом. Соседи и депутат просят изолировать от общества для его же безопасности.

Выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске
В доме на ул. Островского мужчина с психическим расстройством не дает покоя соседям

Не дает покоя соседям психически больной мужчина в доме на ул. Островского Бердска. Историю мужчины «Курьер. Среда. Бердск» рассказала сегодня, 26 сентября, депутат бердского горсовета Жанна Теличко. К ней регулярно обращаются жители округа с просьбами о помощи. Депутат уже два года пишет во все инстанции города и области, чтобы определить мужчину на постоянное проживание в специализированное учреждение.

История одинокого мужчины

— Он часто неадекватно себя ведет, не всегда понимает, где он находится. Иногда выходит абсолютно голый на балкон и может что-то кричать. Выливать воду из ведра, — рассказала Жанна Владимировна.

Мужчина признан частично недееспособным, имеет психическое заболевание, стоит на учете у психиатра. Ему около 70 лет (по словам соседей 72). Он периодически проходит лечение, но спустя время его отпускают домой. Иногда он раздает свою пенсию детям на улице. Потом наступает момент, когда у него кончаются деньги, и он голодает. Просит поесть с балкона.

— Мы сами с мужем стали свидетелями, ехали на машине, как он просто посреди дороги упал. Мы остановились, оказали ему помощь, проводили до дома, — вспоминает Теличко.

Депутат два года ведет переписку со многими инстанциями. Обращалась неоднократно в полицию, в городскую больницу, к психиатру, писала в отдел социальной защиты населения. Написала уже около 20 писем, говорит Жанна Теличко. Последний раз написала в министерство труда и социального развития Новосибирской области (именно они занимаются такими вопросами). Пришел ответ: информация о мужчине в министерстве есть, он стоит в очереди, чтобы определить его на постоянное проживание в медучреждение.

— Впереди него 50 человек. А места в таких учреждениях освобождаются только по смерти. Вчера я первый раз поговорила с новым главврачом Бердска Аллой Дробинской. Сейчас надежда на Аллу Николаевну, что она сейчас подключится. Мы передали ей копии всех документов, переписок, — говорит Жанна Владимировна.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сказала сегодня, 26 сентября, «Курьер. Среда. Бердск», что пока никаких комментариев дать не может, так как только получила пакет документов о больном.

Что говорят соседи

Жители дома тоже не в восторге от такого соседства.

— Он живет надо мной. Он постоянно затапливает мою квартиру сверху. Мы обращались и управляющую компанию, в полицию, к депутату, последний раз написали мэру Бердска, чтобы забрали его, — рассказала Надежда Алексеевна 26 сентября.

По ее словам, сосед на лечении бывает по два месяца. Квартира его в плохом состоянии, все осыпается.

— Он сколько раз выталкивал меня, когда я приходила после затопления. На мужчину с третьего этажа кинулся с ножом, тот заявление написал в полицию. Жалко его, у него никого нет — ни родственников, ни детей. И никто к нему не ходит, даже из соцзащиты, то ли они боятся его. Соседка с этажа подкармливает его. У него в квартире даже света нет, все розетки сломанные, — говорит Надежда Алексеевна.

Как помочь старику

Начальник бердской полиции Владимир Соколов пообещал «Курьер. Среда. Бердск» уточнить информацию по поводу мужчины.

— Мы отправим участкового. Он выедет на место и проверит информацию, — пообещал Владимир Васильевич.

По словам Жанны Теличко, для того чтобы мужчину определить в специальное медицинское учреждение на постоянное проживание, ему нужно пройти комиссию, где его должны признать полностью недееспособным.

«Курьер. Среда. Бердск» запросил информацию в пресс-службе Центральной городской больнице, возможно, в ближайшие дни психиатр расскажет, какая дальнейшая судьба ждет одинокого больного старика.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно изолировать мужчину?

барабашка, 27 сентября 2019 08:41
вы не думаете о том, что человек просто одичал....и ведет себя так из за нехватки общения, и условий для жизни! происходит полная деградация человека! может он потому и ведет себя, в больнице он в социуме, и не представляет собой угрозы, а здесб в обычной жизни как волчонок.....
Аноним, 27 сентября 2019 11:37
И что? Предлагаете пойти и пообщаться с ним? Вот так вот просто прийти и сказать: давайте поговорим? И он сразу станет милым и пушистым?
Аноним, 27 сентября 2019 09:33
"Выходит голым на балкон
Король оранжевое лето.
Берет деньжата в руки он
и целый день поет куплеты".

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 27-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
13:21 27-09-2019
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
13:15 27-09-2019
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
БердскПод арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
13:06 27-09-2019
Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
13:03 27-09-2019
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента "Википедии" в России
13:01 27-09-2019
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
13:00 27-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
12:45 27-09-2019
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
12:40 27-09-2019
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины
12:30 27-09-2019
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины