Требуют новогодний корпоратив 30 организаций волонтеров из Бердска

Бердские волонтеры помогают и пожилым людям

Около 30 общественных организаций объединила под своим крылом Общественная палата Бердска.

В этом году к общественным организациям присоединился поисковый отряд «Лиза Алерт» и еще несколько организаций, рассказал на заседании общественной палаты руководитель совета волонтеров Александр Криволуцкий.

— Как два года назад мы определили четыре направления, так по ним и работаем. Это благотворительная социальная помощь, событийное волонтерство, историко-гражданское волонтерство, экологическое добровольчество — защита окружающей среды и бездомных животных, — отметил Криволуцкий.

За восемь месяцев текущего года волонтеры участвовали во многих делах, форумах и слетах.

— Традиционно выходим на субботники в парк Победы, на территорию возле роддома. Объединяемся организациями, выходим, берем грабли, чистим свой город. Участвуем в праздновании 1 и 9 Мая. Традиционно — в Дне бревна. Чистили бердские берега от топляка и мусора. Недавно прошел фестиваль волонтеров. Собрались 160 человек на территории базы «Юность». Было подготовлено для нас очень хорошее мероприятие — нам нужно было только туда прийти. В этом году мы хотим сделать еще один проект, некий корпоратив общественных организаций, или бал волонтеров. Проведем это в декабре. Бал это будет, или что-то другое — мы уже обговариваем вопросы. Какие планы на следующий год? Это, конечно, создание ресурсного центра, где мы будем обучаться и куда будем приглашать людей, которые нас будут учить профессионализму. В 2020 году начнем вводить наши организации в реестр поставщиков социальных услуг при министерстве. На нашей территории есть уже организации, которые готовы туда войти. Мы поможем им, чтобы они получали финансирование, — подчеркнул Криволуцкий.