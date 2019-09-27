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В финансовых махинациях заподозрили директора интерната для душевнобольных в Новосибирской области

18:15 27.09.2019 Фото: pixabay.com
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Силовики провели обыски в интернате и у главы Мошковского района, который ранее руководил психоневрологическим интернатом. Сейчас учреждение возглавляет супруга Сергея Евстифеева. Ее задержали.

В финансовых махинациях заподозрили директора интерната для душевнобольных в Новосибирской области
Нашли вход в сауну, к которой никто из сотрудников не имел отношения

Силовики провели обыски у главы Мошковского района Сергея Евстифеева и в здании Успенского психоневрологического интерната.

Как сообщают «Вести Новосибирск», в спецоперации участвовали бойцы СОБР, ФСБ и УБЭП. Силовики осматривали условия содержания больных, изъяли жесткие диски и бухгалтерию.

«Еще они нашли вход в сауну, к которой никто из сотрудников не имел отношения. Они вскрыли дверь, и нашли там роскошные стулья и другую мебель», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что обыски могут быть связаны с финансовыми махинациями. Сотрудники силовых структур задержали директора интерната Ирину Евстифееву и привезли ее домой. Ее муж — глава Мошковского района Сергей Евстифеев — с 2001 года являлся директором психоневрологического интерната в Успенке. Глава района подтвердил «Вестям» информацию о прошедших обысках.

В областном ГУ МВД РБК Новосибирск подтвердили информацию о проведении следственных действий только в здании Успенского психоневрологического интерната.

Источник: РБК

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