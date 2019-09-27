В финансовых махинациях заподозрили директора интерната для душевнобольных в Новосибирской области

Силовики провели обыски у главы Мошковского района Сергея Евстифеева и в здании Успенского психоневрологического интерната.
Как сообщают «Вести Новосибирск», в спецоперации участвовали бойцы СОБР, ФСБ и УБЭП. Силовики осматривали условия содержания больных, изъяли жесткие диски и бухгалтерию.
«Еще они нашли вход в сауну, к которой никто из сотрудников не имел отношения. Они вскрыли дверь, и нашли там роскошные стулья и другую мебель», — сообщает издание со ссылкой на источник.
Собеседник издания отметил, что обыски могут быть связаны с финансовыми махинациями. Сотрудники силовых структур задержали директора интерната Ирину Евстифееву и привезли ее домой. Ее муж — глава Мошковского района Сергей Евстифеев — с 2001 года являлся директором психоневрологического интерната в Успенке. Глава района подтвердил «Вестям» информацию о прошедших обысках.
В областном ГУ МВД РБК Новосибирск подтвердили информацию о проведении следственных действий только в здании Успенского психоневрологического интерната.
Источник: РБК