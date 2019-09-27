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РЖД отменили пять летних электричек через станцию Бердск

16:45 27.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дополнительные пригородные поезда в южном направлении ходят с апреля по октябрь по заказу областного минтранса. Летнее расписание пересмотрели.

РЖД отменили пять летних электричек через станцию Бердск
Искитимские электрички делают остановку в Бердске

Расписание ряда пригородных поездов в Новосибирской области изменится с 5 октября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Западно-Сибирском филиале РЖД. В том числе и в Южном направлении — в сторону Бердска и Искитима.

Компания «Экспресс-пригород» в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области меняет расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, в связи с завершением летних пассажирских перевозок.

На Южном направлении отменяются пригородные поезда:

– с 21 октября №6622 Искитим – Новосибирск;

– с 26 октября: №6609 Новосибирск – Искитим (по субботам и воскресеньям), №6610 Искитим – Новосибирск (по субботам и воскресеньям), №6657 Новосибирск – Искитим (по субботам и воскресеньям); №6658 Искитим – Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

Указанные пригородные поезда были назначены в апреле – мае 2019 года пригородной компанией «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области для организации перевозок пассажиров в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в летний период.

-Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — рекомендует Ирина Ерохина из службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на железнодорожной станции началась реконструкция вокзала — сооружают специальные модули для касс и новую площадку под парковку транспорта.

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