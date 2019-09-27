Меньше болеть сифилисом и больше психическими расстройствами стали жители Новосибирской области

Врачи узких специальностей и медсестры пришли работать в ЦГБ Бердска

Состояние здоровья населения оценивается по нескольким группам заболеваний: основные классы болезней, социально-значимые болезни, наркологические расстройства.

По данным Министерства здравоохранения области, в 2018 году зарегистрировано 4,8 млн случаев острых и хронических заболеваний, из них 2,2 млн случаев – с впервые установленным диагнозом, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

За 2014-2018 годы уровень общей заболеваемости населения в области составлял от 1528 до 1702 человека на 1000 человек населения. При этом около половины случаев приходилось на впервые выявленную патологию – от 747 до 784 человек на 1000 населения за рассматриваемый период.

В структуре общей заболеваемости первые три ранговых места занимают болезни органов дыхания (28%), болезни системы кровообращения (14%), болезни костно-мышечной системы (8,5%). Структура первичной заболеваемости населения несколько иная. В совокупности первичных обращений, как и в общей, первое место занимают болезни органов дыхания (52%). При этом их доля по сравнению с 2014 годом выросла на 7,3 процентного пункта.

Второе место со значительным отступлением от болезней органов дыхания заняли внешние причины (11%), третье – болезни кожи и подкожной клетчатки (4%). За рассматриваемый период общая заболеваемость выросла на 11%, первичная – на 5%.

По сравнению с 2014 годом показатель заболеваемости активным туберкулезом в 2018 году снизился на 14%. Среди пациентов с впервые установленным диагнозом активного туберкулеза большую часть составляют заболевшие туберкулезом органов дыхания (96% в 2018 году). Заболеваемость туберкулезом среди мужчин существенно выше, чем среди женщин (66% мужчин и 34% женщин в 2018 году).

Показатель первичной заболеваемости сахарным диабетом вырос за прошедший год на 27%.

Основная доля в структуре болезней системы кровообращения приходится на болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (39%). В 2018 году заболеваемость населения данными болезнями возросла на 4,2 тыс. человек, а соответствующий показатель на 100 тыс. человек – на 17% по сравнению с 2017 годом.

Динамика показателей заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, показывает снижение за 2014-2018 годы: по гонококовой инфекции – в 3 раза, сифилису – в 1,8 раза, трихомонозу – в 1,5 раза.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в области остается неблагополучной, несмотря на некоторое снижение показателя, продолжается распространение вируса иммунодефицита среди населения. В 2018 году было зарегистрировано 3,8 тыс. ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных в отчетном году (135 человек на 100 тыс. населения против 144 в 2017 году).

В 2018 году по Новосибирской области было зарегистрировано 13,1 тыс. пациентов с впервые выявленным диагнозом злокачественные новообразования, в том числе было взято на учет 11,5 тыс. пациентов. Прирост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 2,3% (взятых на учет – 0,5%). Ведущими локализациями в структуре первичной онкологической заболеваемости являются: злокачественные заболевания кожи (13%), кроме того с меланомой кожи – 14%, трахеи, бронхов, легкого и молочной железы (по 11%), предстательной железы и ободочной кишки (по 7%), желудка (5%). Максимальное число заболеваний приходится на возрастную группу 65-69 лет (18%): у мужчин − 20%, у женщин — 16%.

Класс болезней психических расстройств и расстройств поведения делится на болезни, связанные с психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) и заболевания наркологическими расстройствами (связанные с употреблением психоактивных веществ). В 2018 году в области было взято на учет 3,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения с диагнозом, установленным впервые в жизни или 132 человека на 100 тыс. населения. В 2018 году по сравнению с 2014 годом показатель заболеваемости населения данными болезнями на 100 тыс. человек вырос в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим годом – в 1,4 раза. В структуре заболеваний психических расстройств и расстройств поведения 31% приходится на заболевания, не связанные с употреблением психоактивных веществ.

Заболеваемость населения наркологическими расстройствами (психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ) несмотря на довольно устойчивую

тенденцию снижения, остается высокой. В большинстве случаев такие расстройства психики и поведения связаны со злоупотреблением алкоголя. В 2018 году с впервые выявленным диагнозом алкогольного психоза и хронического алкоголизма было зарегистрировано 1 тыс. человек или 34 человека на 100 тыс. населения, синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания) – 0,6 тыс. человек (21 человек на 100 тыс. населения), синдромом зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания) – 17 человек (1 человек на 100 тыс. населения).

За 2014-2018 годы первичная заболеваемость наркоманией не имела резких скачков и колебалась от 21 до 27 человек на 100 тыс. населения. Под наблюдением психиатров-наркологов на конец 2018 года состояло 12,2 тыс. пациентов с диагнозом алкогольные психозы и хронический алкоголизм (436 человек на 100 тыс. населения), наркоманией – 4,5 тыс. пациентов (161 человек на 100 тыс. населения). По сравнению с 2017 годом число пациентов состоящих на учете с диагнозом алкогольные психозы и хронический алкоголизм уменьшилось на 0,7 тыс. человек (на 5,7%), с наркоманией – на 0,6 тыс. человек (на 11,2%).