34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска

Дом относится к третьей степени огнестойкости, так как старой постройки и имеет деревянные перекрытия

26 сентября на ул.Советская в Новосибирске пожарные МЧС России с помощью специальной высотной техники ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре пришло в 17.10. Им удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной, и локализовать крупный пожар за один час. Во время разведки огнеборцы проверили все квартиры, эвакуировали 34 человек, в том числе троих детей и инвалида. Информации о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Для временного размещения жильцов мэрия Новосибирска предоставила два автобуса, где эвакуированные люди ожидали возвращение в квартиры.

В первые минуты на месте создали и развернули штаб пожаротушения, определили боевые участки: две автолестницы и 50-метровый автоколенчатный подъемники задействовали для работ на высоте, также организовали, через подъезд, проливку внутри чердака дома. Всего применяли 19 единиц техники, в тушении участвовали около 60 человек.

В 18.18 (вр.местн.) пожарные объявили о локализации пожара в пределах той площади, которая была на момент прибытия первых подразделений. В 18.36 пожар локализован. Ведется проливка и разбор горевших конструкций.

Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях квадрокоптером обследуют здание с воздуха. Кроме того, при помощи тепловизора пожарные проверяют все квартиры на верхних этажах, чтобы исключить наличие скрытых очагов тления.

Причина пожара устанавливается. По завершении работы пожарных дознаватели МЧС приступят к расследованию возгорания.

Дом относится к третьей степени огнестойкости, так как старой постройки и имеет деревянные перекрытия. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.