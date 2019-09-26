26.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска

21:07 26.09.2019
0

Полыхала крыша. По словам жильцов, велся ремонт кровли. Сейчас идет проливка дома.

34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска
Дом относится к третьей степени огнестойкости, так как старой постройки и имеет деревянные перекрытия

26 сентября на ул.Советская в Новосибирске пожарные МЧС России с помощью специальной высотной техники ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре пришло в 17.10. Им удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной, и локализовать крупный пожар за один час. Во время разведки огнеборцы проверили все квартиры, эвакуировали 34 человек, в том числе троих детей и инвалида. Информации о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Для временного размещения жильцов мэрия Новосибирска предоставила два автобуса, где эвакуированные люди ожидали возвращение в квартиры.

В первые минуты на месте создали и развернули штаб пожаротушения, определили боевые участки: две автолестницы и 50-метровый автоколенчатный подъемники задействовали для работ на высоте, также организовали, через подъезд, проливку внутри чердака дома. Всего применяли 19 единиц техники, в тушении участвовали около 60 человек.

В 18.18 (вр.местн.) пожарные объявили о локализации пожара в пределах той площади, которая была на момент прибытия первых подразделений. В 18.36 пожар локализован. Ведется проливка и разбор горевших конструкций.

Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях квадрокоптером обследуют здание с воздуха. Кроме того, при помощи тепловизора пожарные проверяют все квартиры на верхних этажах, чтобы исключить наличие скрытых очагов тления.

Причина пожара устанавливается. По завершении работы пожарных дознаватели МЧС приступят к расследованию возгорания.

Дом относится к третьей степени огнестойкости, так как старой постройки и имеет деревянные перекрытия. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ГУ МЧС по НСО

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска
21:07 26-09-2019
34 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска
БердскСломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска 2
20:54 26-09-2019
Сломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска
БердскФото: прошу "Курьер" добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической
20:19 26-09-2019
Фото: прошу
БердскБеременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на "зебре" у роддома в Бердске
18:45 26-09-2019
Беременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на
Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы 8
18:45 26-09-2019
Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы
БердскТребуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске 1
18:30 26-09-2019
Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске
Путин: ЦБ "немножко подкрутил" макроэкономические показатели
18:15 26-09-2019
Путин: ЦБ
Повысят на 500 рублей прожиточный минимум пенсионера - до 9,3 тыс. рублей в 2020 году 1
18:00 26-09-2019
Повысят на 500 рублей прожиточный минимум пенсионера - до 9,3 тыс. рублей в 2020 году
БердскБездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
17:56 26-09-2019
Бездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
БердскПолный сундук добра из Голландии привез домой сбежавший из немецкого плена житель Бердска 1
17:45 26-09-2019
Полный сундук добра из Голландии привез домой сбежавший из немецкого плена житель Бердска