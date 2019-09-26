Фото: прошу «Курьер» добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Денис:

Уважаемы Курьер-среда! Пишет вам неравнодушный водитель, который наблюдает ежедневно, как на перекрестке Лунной и Космической, на новых установленных светофорах пешеходы не успевают каждый раз перейти его. Я хотел бы вас попросить обратиться в ГИБДД (или кто у нас там занимается разметкой), что бы они дорисовали ещё одну секцию. Т.к. народ у нас не привыкший к таким перекрёсткам, да и сами, кто их делают, видимо не до конца понимают, как они должны использоваться Дело в том, что во всех цивилизованных странах такие перекрёстки используются и по диагонали, и если добавить людям ещё косую разметку, как я нарисовал в приложенном файле, то народ начнёт успевать перейти его за выделенные секунды, не нарушая и не несясь сломя голову Жёлтым я отметил то, что хотелось бы добавить. Вдруг у вас получится. Спасибо.