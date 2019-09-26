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Фото: прошу «Курьер» добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической

20:19 26.09.2019
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Дело в том, что во всех цивилизованных странах такие перекрёстки используются и по диагонали, и если добавить людям ещё косую разметку, как я нарисовал в приложенном файле.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Денис: 

Уважаемы Курьер-среда! Пишет вам неравнодушный водитель, который наблюдает ежедневно, как на перекрестке Лунной и Космической, на новых установленных светофорах пешеходы не успевают каждый раз перейти его. Я хотел бы вас попросить обратиться в ГИБДД (или кто у нас там занимается разметкой), что бы они дорисовали ещё одну секцию. Т.к. народ у нас не привыкший к таким перекрёсткам, да и сами, кто их делают, видимо не до конца понимают, как они должны использоваться Фото: прошу Курьер добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической Дело в том, что во всех цивилизованных странах такие перекрёстки используются и по диагонали, и если добавить людям ещё косую разметку, как я нарисовал в приложенном файле, то народ начнёт успевать перейти его за выделенные секунды, не нарушая и не несясь сломя голову Фото: прошу Курьер добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической Жёлтым я отметил то, что хотелось бы добавить. Вдруг у вас получится. Спасибо.

Фото: прошу Курьер добиться дорисовки разметки на перекрестке Лунной и Космической

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