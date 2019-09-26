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Беременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на «зебре» у роддома в Бердске

18:45 26.09.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Обоих пострадавших «скорая» увезла в больницу. Сидевшая за рулем Toyota Corolla Spacio женщина пыталась убедить ГИБДД, что виновница ДТП не она. Полицейские разбираются.

Беременную с 5 летней девочкой сбила автоледи на зебре у роддома в Бердске
ДТП с пострадавшими произошло на пешеходном переходе у роддома Бердска

25 сентября на улице Боровой в Бердске женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Тойота Королла Спасио», у дома №2 в Микрорайоне совершила наезд на двух пешеходов – 31 летнюю женщину и 5-летнюю девочку, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в четверг сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Примечательно, что «зебра» находится как раз по пути в бердский роддом.

По информации АвтоБердска, пострадавшая женщина беременна. И ее, и девочку на «скорой» увезли в больницу.

Очевидцы, догнав автоледи-беглянку на серой «Спасио», убедили ее вернуться на место происшествия. Правоохранители предложили ей дать объяснения по поводу случившегося.

— Я никого не сбивала, просто остановилась за переходом, чтобы понять, что произошло, — цитирует автоледи  АвтоБердск.

По ее мнению, которое она старательно описывала в объяснении сотрудникам ГИБДД, женщину сбил отечественный автомобиль вишневого цвета, который уехал с места происшествия. Госавтоинспекторы разбираются, в том числе опрашивают свидетелей.

— Автоинспекторы просят граждан быть внимательными на пешеходных переходах и переходить проезжую часть, предварительно убедившись, что транспортные средства уступают им дорогу, — подчеркнули в полицейском ведомстве.

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