26.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске

18:30 26.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Александра Кожина и Марину Глазкову суд приговорил к 3 годам условно за ущерб Комбинату бытовых услуг при незаконном взимании платы за услуги ЖКХ. Теперь КБУ предъявил к ним гражданский иск.

Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске
Марина Глазкова в отличие от своего подельника Александра Кожина, находилась на свободе во время следствия
Сюжет: Вода Кожина
Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске

Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в БердскеВ СИЗО встретит Новый год обвиняемый в хищении воды на 170 млн рублей экс-директор КБУ БердскаЕщё 49 новостей

Сегодня, 26 сентября, Бердский городской суд назначил дату предварительного заседания по иску муниципального Комбината бытовых услуг. КБУ имеет финансовые претензии к бывшему директору предприятия Александру Кожину и экс-руководителю Расчетно-кассового центра Марине Глазковой.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова, Комбинат просит «взыскать ущерб, причиненный предприятию».
— Иск на 9 млн 595 тыс. рублей, — уточнила Наталья Евгеньевна. — Предварительное заседание отложено на 18 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Кожин и Глазкова уже осуждены на три года условно каждый за ущерб Комбинату бытовых услуг. Они признали вину и раскаялись, но заявили, что хотели, как лучше — избавить бердчан от очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ

Судья Бердского горсуда Наталья Агеева огласила обвинительный приговор 21 мая. Дело она рассматривала в особом порядке.

Первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ — хищение и растрата. Но в окончательном обвинении статью переквалифицировали на 286-ю — превышение должностных полномочий. Это произошло после бухгалтерской судебной экспертизы.

Суд установил, что с 2013 года КБУ и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени Комбината собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключает аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.

Однако в апреле 2015 года Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).

За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей.

Выступая в поддержку особого порядка ведения судебного следствия и Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла, что делали все во благо бердчан, чтобы открылось больше касс по приему денег за коммуналку и люди не падали в обморок, давясь в очередях, как это было в то время.

Адвокат Марины Глазковой Михаил Герсцин тоже акцентировал: его подзащитная не брала деньги себе, не имела корыстной цели обогатиться. На деньги, полученные от муниципального КБУ, коммерческий РКЦ, дескать, покупал оборудования для новых пунктов приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

При этом гособвинитель и впоследствии судья в приговоре озвучили, кто нес деньги в РКЦ. Это практически весь Бердск — жители домов подавляющего числа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Примечательно, что Марина Глазкова снова работает в РКЦ, но в должности специалиста. Ее взяли в родную фирму, которой она руководила с 2012 года, сразу после того, как ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Тогда, в мае 2019-го, имущественных претензий никто не предъявлял, поэтому арестованное у Марины Глазковой имущество — гараж в ГСК и золотые украшения — ей вернули.

И вот в конце августа иск о возврате 9,6 млн рублей все-таки появился.

Александр Кожин уже почти полтора года сидит в СИЗО по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Именно в ходе расследования этого дела всплыл новый эпизод — о растрате 9,6 млн рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смогут ли вернуть такие деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБеременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на "зебре" у роддома в Бердске
18:45 26-09-2019
Беременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на
БердскТребуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске
18:30 26-09-2019
Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске
Путин: ЦБ "немножко подкрутил" макроэкономические показатели
18:15 26-09-2019
Путин: ЦБ
Повысят на 500 рублей прожиточный минимум пенсионера - до 9,3 тыс. рублей в 2020 году 1
18:00 26-09-2019
Повысят на 500 рублей прожиточный минимум пенсионера - до 9,3 тыс. рублей в 2020 году
БердскБездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
17:56 26-09-2019
Бездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
Увольняются из-за снижения зарплат медики скорой помощи на Урале
17:45 26-09-2019
Увольняются из-за снижения зарплат медики скорой помощи на Урале
Зеленского удивила дословная публикация его разговора с Трампом
17:30 26-09-2019
Зеленского удивила дословная публикация его разговора с Трампом
БердскПодключение к теплу детсадов и жилья отстает от графика в Бердске 12
17:15 26-09-2019
Подключение к теплу детсадов и жилья отстает от графика в Бердске
БердскВыходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске
17:09 26-09-2019
Выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске
БердскМолодой учитель из Бердска: Особенные дети должны учится отдельно 1
17:00 26-09-2019
Молодой учитель из Бердска: Особенные дети должны учится отдельно