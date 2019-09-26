Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске

Александра Кожина и Марину Глазкову суд приговорил к 3 годам условно за ущерб Комбинату бытовых услуг при незаконном взимании платы за услуги ЖКХ. Теперь КБУ предъявил к ним гражданский иск.

Марина Глазкова в отличие от своего подельника Александра Кожина, находилась на свободе во время следствия

Сегодня, 26 сентября, Бердский городской суд назначил дату предварительного заседания по иску муниципального Комбината бытовых услуг. КБУ имеет финансовые претензии к бывшему директору предприятия Александру Кожину и экс-руководителю Расчетно-кассового центра Марине Глазковой.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова, Комбинат просит «взыскать ущерб, причиненный предприятию».

— Иск на 9 млн 595 тыс. рублей, — уточнила Наталья Евгеньевна. — Предварительное заседание отложено на 18 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Кожин и Глазкова уже осуждены на три года условно каждый за ущерб Комбинату бытовых услуг. Они признали вину и раскаялись, но заявили, что хотели, как лучше — избавить бердчан от очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ

Судья Бердского горсуда Наталья Агеева огласила обвинительный приговор 21 мая. Дело она рассматривала в особом порядке.

Первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ — хищение и растрата. Но в окончательном обвинении статью переквалифицировали на 286-ю — превышение должностных полномочий. Это произошло после бухгалтерской судебной экспертизы.

Суд установил, что с 2013 года КБУ и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени Комбината собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключает аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.

Однако в апреле 2015 года Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).

За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей.

Выступая в поддержку особого порядка ведения судебного следствия и Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла, что делали все во благо бердчан, чтобы открылось больше касс по приему денег за коммуналку и люди не падали в обморок, давясь в очередях, как это было в то время.

Адвокат Марины Глазковой Михаил Герсцин тоже акцентировал: его подзащитная не брала деньги себе, не имела корыстной цели обогатиться. На деньги, полученные от муниципального КБУ, коммерческий РКЦ, дескать, покупал оборудования для новых пунктов приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

При этом гособвинитель и впоследствии судья в приговоре озвучили, кто нес деньги в РКЦ. Это практически весь Бердск — жители домов подавляющего числа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Примечательно, что Марина Глазкова снова работает в РКЦ, но в должности специалиста. Ее взяли в родную фирму, которой она руководила с 2012 года, сразу после того, как ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Тогда, в мае 2019-го, имущественных претензий никто не предъявлял, поэтому арестованное у Марины Глазковой имущество — гараж в ГСК и золотые украшения — ей вернули.

И вот в конце августа иск о возврате 9,6 млн рублей все-таки появился.

Александр Кожин уже почти полтора года сидит в СИЗО по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Именно в ходе расследования этого дела всплыл новый эпизод — о растрате 9,6 млн рублей.