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Бездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска

17:56 26.09.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Зоозащитники не справляются с потоком бродяжек. Бердский приют «Надежда» переполнен — стоит вопрос об отлове животных, их стерилизации и последующем возвращении на улицу.

Бездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
Директор приюта «Надежда» Дмитрий Ильченко рассказал, что за восемь месяцев текущего года в приют поступило 105 собак

За счет местного бюджета, субвенций областного бюджета и собственных средств, полученных от платной деятельности, существует приют для бездомных животных «Надежда».

На 1 января 2019 года в приюте жили 150 собак и 50 кошек, на 1 сентября поголовье увеличилось — стало 185 собак и 49 кошек, сообщил на заседании Общественной палаты 25 сентября директор «Надежды» Дмитрий Ильченко.

Автор видео Галина Панчева

За прошедший период времени в приют поступило 105 собак, определили в добрые руки 48 животных. В августе приют посещали представители народного фронта, у которых возник вопрос по количеству животных в приюте: почему животных не отпускают на волю? И предложили вариант: животное поймали, вылечили, стерилизовали, чипировали и отправили в привычную для него среду.

Дмитрий Ильченко обратился к членам Общественной палаты поддержать его в озвученном начинании — отлове, стерилизации и последующем выпуске животных на волю.

Общественники поинтересовались, всех ли животных стерилизуют в приюте и получили утвердительный ответ.

— В связи с резким сокращением бесплатной стерилизации возрос поток бездомных животных. Их больше стало, потому что бесплатно их стерилизуют лишь четыре раза в неделю. Раньше было больше и меньше было бездомных. Они шли потоком осенью. Мы завалились уже животными. Зоозащитники у нас в этом уже погрязли. Нужно сделать больше бесплатных стерилизаций. И хотелось бы уже сделать поправку в Устав города по правилам содержания животных на территории города. Управляющие компании не идут с нами на контакт. Зоозащитники сами печатают и развешивают листовки, чтобы животных стерилизовали, не оставляли их на даче, — рассказала о проблемах руководитель общественной организации бердских зоозащиников Наталья Слесарева.

Чтобы стерилизовать собаку, нужно заплатить 4500 рублей, не у всех бердчан есть на это деньги — вот они и плодятся, привела пример Слесарева.

Автор видео Галина Панчева

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В городе стало больше бездомных собак?

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