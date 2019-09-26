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Красота / Общество

Может ли маникюр гель-лаком привести к раку?

17:00 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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Мгновенно высыхающий маникюрный гель-лак, который устойчив к самым разным воздействиям и сохраняется на ногтях вплоть до месяца, стал невероятно популярным.

Может ли маникюр гель лаком привести к раку?
До сих пор наука ещё не разобралась с тем, насколько эта технология маникюра опасна для здоровья

Ведущие американские дерматологи объяснили риски воздействия ультрафиолетового излучения. А также рассказали о том, как защитить себя.

Мгновенно высыхающий маникюрный гель-лак, который устойчив к самым разным воздействиям и сохраняется на ногтях вплоть до месяца, стал невероятно популярным. Однако эти приятные на вид и устойчивые полоски несут риски для здоровья человека. В частности, любителям такого маникюра угрожают инфекции, ускоренное старение кожи и даже опухоли этого самого крупного органа в нашем организме. Исследования в области маникюрного гель-лака преимущественно сосредоточены на различных техниках нанесения в тех или иных салонах, но не воздействии ультрафиолета в целом. Дерматологи полагают, что люди должны предпринимать некоторые меры для защиты своего здоровья.

Напомним, что маникюрный гель-лак наносится с использованием специальных светодиодных ламп, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Если такие лучи поступают от солнца, то они могут приводить к ожогам кожи. Данное излучение отвечает за ускоренное старение, повреждения кожи и опухоли. До сих пор наука ещё не разобралась с тем, насколько эта технология маникюра опасна для здоровья. Риск тех или иных осложнений, в том числе, связан с генетикой, пигментацией и историей раковых заболеваний в семье. Кроме того, свою роль могут играть и лекарства, которые принимает человек, включая некоторые антибиотики.

Именно поэтому проходящим через подобного рода маникюр людям дерматологи настоятельно советуют прибегать к средствам защиты, включая специальные перчатки и солнцезащитные крема. Отметим также, что избавиться от подобного маникюра довольно сложно. Традиционно для этого используют ацетон, но недавнее исследование показало, что даже одна подобная процедура удаления маникюра делает ногти менее плотными, ослабляя их.

Источник: МедикФорум

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