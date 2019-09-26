Не шелушите часто кожу! Это очень вредно!

Что касается процедур отшелушивания с использованием скрабов, то через них лучше проходить всего один раз в неделю, а, в крайнем случае, не более трех.

Отшелушивание может быть избыточным

Миллионы людей регулярно проводят отшелушивание кожи, так как известно, что это очень полезно для её внешнего вида. Однако эксперты рассказали, в каких случаях данная процедура может приносить вред.

Новое исследование, проведенное по заказу одной из крупных компаний по выпуску средств для ухода за телом, показало, что очень многие люди в душе не только расслабляются от приятной теплой воды и мыла, но и слишком сурово воздействуют на собственную кожу. Речь идет об отшелушивании, поскольку очень часто с данной процедурой, что называется, перебарщивают. В среднем, как показало исследование, женщина проходит через отшелушивание с помощью разных скрабов пять раз в неделю. Помимо этого она также бреет нежелательные волосы на теле дважды в неделю и один раз используют воск. Как подчеркивают эксперты, все эти процедуры могут использоваться для ухода за телом, но не в таком количестве.

Все эти методы воздействия производят обратный нежелательный эффект, поскольку они разрушают микробиом кожи, то есть защитную оболочку, которая оберегает нас от вторжения бактерий. Но именно этот микробиом и требуется коже для того, чтобы сохранять здоровье и хороший внешний вид. Если он разрушен, то и кожа начнет довольно быстро тускнеть, стареть, покрываться морщинами и пигментными пятнами. А значит, чем больше процедур по уходу за кожей в виде отшелушивания использует человек, тем хуже он при этом выглядит.

В этой связи эксперты настоятельно призывают представительниц прекрасного пола не воздействовать на кожу жёстко — мягкость и нежность имеют решающее значение. Что касается процедур отшелушивания с использованием скрабов, то через них лучше проходить всего один раз в неделю, а, в крайнем случае, не более трех. При этом помните о том, что после определенных травм кожи отшелушивание вообще категорически противопоказано. Например, после солнечных ожогов или после любых хирургических операций в больнице, когда коже требуется время для самостоятельного восстановления.

Источник: МедикФорум