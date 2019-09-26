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Красота / Общество

Не шелушите часто кожу! Это очень вредно!

16:45 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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Что касается процедур отшелушивания с использованием скрабов, то через них лучше проходить всего один раз в неделю, а, в крайнем случае, не более трех.

Не шелушите часто кожу! Это очень вредно!
Отшелушивание может быть избыточным

Миллионы людей регулярно проводят отшелушивание кожи, так как известно, что это очень полезно для её внешнего вида. Однако эксперты рассказали, в каких случаях данная процедура может приносить вред.

Новое исследование, проведенное по заказу одной из крупных компаний по выпуску средств для ухода за телом, показало, что очень многие люди в душе не только расслабляются от приятной теплой воды и мыла, но и слишком сурово воздействуют на собственную кожу. Речь идет об отшелушивании, поскольку очень часто с данной процедурой, что называется, перебарщивают. В среднем, как показало исследование, женщина проходит через отшелушивание с помощью разных скрабов пять раз в неделю. Помимо этого она также бреет нежелательные волосы на теле дважды в неделю и один раз используют воск. Как подчеркивают эксперты, все эти процедуры могут использоваться для ухода за телом, но не в таком количестве.

Все эти методы воздействия производят обратный нежелательный эффект, поскольку они разрушают микробиом кожи, то есть защитную оболочку, которая оберегает нас от вторжения бактерий. Но именно этот микробиом и требуется коже для того, чтобы сохранять здоровье и хороший внешний вид. Если он разрушен, то и кожа начнет довольно быстро тускнеть, стареть, покрываться морщинами и пигментными пятнами. А значит, чем больше процедур по уходу за кожей в виде отшелушивания использует человек, тем хуже он при этом выглядит.

В этой связи эксперты настоятельно призывают представительниц прекрасного пола не воздействовать на кожу жёстко — мягкость и нежность имеют решающее значение. Что касается процедур отшелушивания с использованием скрабов, то через них лучше проходить всего один раз в неделю, а, в крайнем случае, не более трех. При этом помните о том, что после определенных травм кожи отшелушивание вообще категорически противопоказано. Например, после солнечных ожогов или после любых хирургических операций в больнице, когда коже требуется время для самостоятельного восстановления.

Источник: МедикФорум

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