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Зеленского удивила дословная публикация его разговора с Трампом

17:30 26.09.2019 Фото: Jonathan Ernst / Reuters
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По признанию украинского президента, он думал, что в обнародованной стенограмме будут только слова Трампа. При этом Зеленский заявил, что не против публикации, но иногда переговоры лидеров государств не должны быть публичными.

Зеленского удивила дословная публикация его разговора с Трампом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать [стенограмму]. Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — признался Зеленский в беседе с журналистами после встречи с Трампом в Нью-Йорке. Видеозапись общения Зеленского с журналистами опубликовал украинский телеканал «112».

Журналисты поинтересовались у Зеленского, советовался ли Трамп с ним перед тем, как опубликовать расшифровку беседы. Зеленский ответил, что никаких разговоров у него с Трампом перед этим не было. «Это была моя первая встреча [с Трампом]», — добавил он.

На уточняющий вопрос журналистов, давал ли Киев разрешение на публикацию стенограммы, Зеленский ответил: «Да я не против». В то же время он признался, что не знает формат подобных процедур и должно ли быть в таких случаях письменное разрешение.

Зеленский добавил, что иногда расшифровки телефонных звонков «между президентами независимых государств не должны публиковаться». «Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь», — заметил Зеленский.

Белый дом накануне опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Поводом для такого шага послужили подозрения, что американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах, призывая активизировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.

Источник: РБК

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