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Выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске

17:09 26.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Пожилой мужчина много лет страдает психическим расстройством. Регулярно проходит лечение, но потом вновь возвращается домой. Постоянно затапливает квартиру, иногда буйно ведет себя и даже бросался с ножом. Соседи и депутат просят изолировать от общества для его же безопасности.

Выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске
В доме на ул. Островского мужчина с психическим расстройством не дает покоя соседям

Не дает покоя соседям психически больной мужчина в доме на ул. Островского Бердска. Историю мужчины «Курьер. Среда. Бердск» рассказала сегодня, 26 сентября, депутат бердского горсовета Жанна Теличко. К ней регулярно обращаются жители округа с просьбами о помощи. Депутат уже два года пишет во все инстанции города и области, чтобы определить мужчину на постоянное проживание в специализированное учреждение.

История одинокого мужчины

— Он часто неадекватно себя ведет, не всегда понимает, где он находится. Иногда выходит абсолютно голый на балкон и может что-то кричать. Выливать воду из ведра, — рассказала Жанна Владимировна.

Мужчина признан частично недееспособным, имеет психическое заболевание, стоит на учете у психиатра. Ему около 70 лет (по словам соседей 72). Он периодически проходит лечение, но спустя время его отпускают домой. Иногда он раздает свою пенсию детям на улице. Потом наступает момент, когда у него кончаются деньги, и он голодает. Просит поесть с балкона.

— Мы сами с мужем стали свидетелями, ехали на машине, как он просто посреди дороги упал. Мы остановились, оказали ему помощь, проводили до дома, — вспоминает Теличко.

Депутат два года ведет переписку со многими инстанциями. Обращалась неоднократно в полицию, в городскую больницу, к психиатру, писала в отдел социальной защиты населения. Написала уже около 20 писем, говорит Жанна Теличко. Последний раз написала в министерство труда и социального развития Новосибирской области (именно они занимаются такими вопросами). Пришел ответ: информация о мужчине в министерстве есть, он стоит в очереди, чтобы определить его на постоянное проживание в медучреждение.

— Впереди него 50 человек. А места в таких учреждениях освобождаются только по смерти. Вчера я первый раз поговорила с новым главврачом Бердска Аллой Дробинской. Сейчас надежда на Аллу Николаевну, что она сейчас подключится. Мы передали ей копии всех документов, переписок, — говорит Жанна Владимировна.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сказала сегодня, 26 сентября, «Курьер. Среда. Бердск», что пока никаких комментариев дать не может, так как только получила пакет документов о больном.

Что говорят соседи

Жители дома тоже не в восторге от такого соседства.

— Он живет надо мной. Он постоянно затапливает мою квартиру сверху. Мы обращались и управляющую компанию, в полицию, к депутату, последний раз написали мэру Бердска, чтобы забрали его, — рассказала Надежда Алексеевна 26 сентября.

По ее словам, сосед на лечении бывает по два месяца. Квартира его в плохом состоянии, все осыпается.

— Он сколько раз выталкивал меня, когда я приходила после затопления. На мужчину с третьего этажа кинулся с ножом, тот заявление написал в полицию. Жалко его, у него никого нет — ни родственников, ни детей. И никто к нему не ходит, даже из соцзащиты, то ли они боятся его. Соседка с этажа подкармливает его. У него в квартире даже света нет, все розетки сломанные, — говорит Надежда Алексеевна.

Как помочь старику

Начальник бердской полиции Владимир Соколов пообещал «Курьер. Среда. Бердск» уточнить информацию по поводу мужчины.

— Мы отправим участкового. Он выедет на место и проверит информацию, — пообещал Владимир Васильевич.

По словам Жанны Теличко, для того чтобы мужчину определить в специальное медицинское учреждение на постоянное проживание, ему нужно пройти комиссию, где его должны признать полностью недееспособным.

«Курьер. Среда. Бердск» запросил информацию в пресс-службе Центральной городской больнице, возможно, в ближайшие дни психиатр расскажет, какая дальнейшая судьба ждет одинокого больного старика.

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