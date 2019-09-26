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Общество / Стиль жизни

Стаж капает: профессию «домохозяйка» хотят узаконить в России

16:30 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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И даже хотят ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума.

Стаж капает: профессию домохозяйка хотят узаконить в России
Профессии не может быть — домохозяйка

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию «домохозяйка» и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума, но выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя петицию, размещенную на сайте «Российская общественная инициатива».

«Что касается введения такого понятия, как «домохозяйка», то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Таких случаев немало: когда мама продолжает работать, а отец находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия «домохозяин», «домохозяйка». Надо понимать, что у нас страховая пенсионная система такова, что баллы все равно начисляются за нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня для назначении пенсии не так важен стаж, как важно количество заработанных страховых баллов. В том случае, < …> если человек не работает, за него никто ее платит взносы, и предлагается, чтобы платило государство, то государство, как мы видим, исходя из практики рассмотрения подобных проектов, на это сейчас идти не готово», — пояснил Я.Нилов.

По его мнению, необходимо решать проблему с нехваткой детских садов в тех регионах, где она есть, чтобы дать возможность женщинам работать.

В целом он назвал инициативу привлекательной, но вряд ли реализуемой. «Звучит это предложение достаточно привлекательно, но реализовать это вряд ли получится», — заявил Я.Нилов.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия»), комментируя данную инициативу, высказался за возвращение в законодательство наказания за тунеядство.

«Куча домохозяек не вылетают из-за границы, с отдыха. Профессии не может быть — домохозяйка. Статус такой может быть. Я вот домохозяйка, сижу дома, ничего не делаю. За тунеядство у нас сейчас не привлекают. Раньше, в советское время, такая домохозяйка, у которой уже дети в сад пошли, поехала бы в другое место работы. Это к вопросу о счастье советском», — заявил он.

Депутат добавил, что его позиция — вернуть в федеральное законодательство наказание за тунеядство. «Лично я статью за тунеядство для здоровых людей, которые живут в нашем обществе и не платят налоги, конечно же ввел, за исключением всех социальных категорий», — подчеркнул С.Вострецов.

На сайте «Российская общественная инициатива» проходит голосование в поддержку предложения приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Авторы инициативы также предлагают установить для домохозяек оплату в размере прожиточного минимума.

Источник: mskagency.ru

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