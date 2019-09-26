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Общество / Стиль жизни

Вынь пончик изо рта: Орехи очень эффективны в борьбе с ожирением

16:27 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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При этом в пользу орехов рекомендуется отказаться от обработанного мяса, шоколада, булок и пончиков.

Вынь пончик изо рта: Орехи очень эффективны в борьбе с ожирением
Ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения

Ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения, выяснили американские ученые. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Так, для положительного эффекта достаточно употреблять половину суточной нормы орехов, то есть 14 граммов. Среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более пяти килограммов и заболеть ожирением снизился на 23 процента по сравнению с теми, кто этого не делал.
При этом в пользу орехов рекомендуется отказаться от обработанного мяса, шоколада, булок и пончиков.

Исследование охватило порядка 300 тысяч человек, за состоянием которых наблюдали более 20 лет. Участники эксперимента предоставляли информацию о своем весе, рационе питания, потреблении алкоголя и физической активности.

Источник: РИА Новости

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