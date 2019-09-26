Вынь пончик изо рта: Орехи очень эффективны в борьбе с ожирением

При этом в пользу орехов рекомендуется отказаться от обработанного мяса, шоколада, булок и пончиков.

Ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения

Ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения, выяснили американские ученые. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Так, для положительного эффекта достаточно употреблять половину суточной нормы орехов, то есть 14 граммов. Среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более пяти килограммов и заболеть ожирением снизился на 23 процента по сравнению с теми, кто этого не делал.

При этом в пользу орехов рекомендуется отказаться от обработанного мяса, шоколада, булок и пончиков.



Исследование охватило порядка 300 тысяч человек, за состоянием которых наблюдали более 20 лет. Участники эксперимента предоставляли информацию о своем весе, рационе питания, потреблении алкоголя и физической активности.

Источник: РИА Новости