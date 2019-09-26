Путин: ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

По словам президента РФ, инфляция в октябре ожидается ниже целевого уровня

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным сделал замечание о том, что инфляция в России в октябре ожидается ниже целевого уровня из-за недостаточно быстрой реализации планов национальных проектов.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот навес, который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд рублей немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — отметил Путин.

В свою очередь Орешкин ответил, что расходы федерального бюджета РФ оказывают ограниченное влияние на текущий уровень инфляции.

«Если говорить про бюджетные расходы, то это в основном расходы капитального характера, они как раз на краткосрочную инфляцию оказывают наименьшее влияние. Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику. В части текущих расходов, в части потребительского спроса бюджет профинансировал все, что он должен был профинансировать. Действительно есть некий навес, это действительно проблема, но наша оценка в том, что влияние этого фактора на инфляцию носит очень ограниченный характер», — пояснил он.

По словам министра, инфляция будет ниже целевого значения в 4% уже в начале октября, и «уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года».

Он также добавил, что темпы роста экономики РФ восстанавливаются в начале третьего квартала текущего года темпами на уровне 1,6-1,7%, но по-прежнему существуют риски замедления роста ВВП в ближайшие 12 месяцев.

Источник: ТАСС