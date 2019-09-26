Девушки изнасиловали студента из-за трещины на iPhone в Татрастане

Когда 19-летний юноша отказался заплатить 3000 рублей подруги избили его и «совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера».

Все случившееся девушки снимали на iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал «Татарстан-24». Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая. В квартире также находилась ее 32-летняя подруга. После того, как студент вернул хозяйке телефон, она заметила, что у iPhone треснул экран. Девушка потребовала у него компенсацию в размере трех тысяч рублей.

«Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», — цитирует портал старшего помощника руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрея Шептицкого.

При этом все случившееся девушки снимали на iPhone.