26.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Девушки изнасиловали студента из-за трещины на iPhone в Татрастане

16:45 26.09.2019 Фото: pixabay.com
3 0

Когда 19-летний юноша отказался заплатить 3000 рублей подруги избили его и «совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера».

Девушки изнасиловали студента из за трещины на iPhone в Татрастане
Все случившееся девушки снимали на iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал «Татарстан-24». Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая. В квартире также находилась ее 32-летняя подруга. После того, как студент вернул хозяйке телефон, она заметила, что у iPhone треснул экран. Девушка потребовала у него компенсацию в размере трех тысяч рублей.

«Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», — цитирует портал старшего помощника руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрея Шептицкого.

При этом все случившееся девушки снимали на iPhone.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не мог сопротивляться?

Аноним, 26 сентября 2019 16:58
Типичная групповуха по согласию сторон,многие бы захотели быть на месте "жертвы"
Аноним, 26 сентября 2019 18:23
Если это естесственным путемА если с игрушкой фала или бутылкой шампанского? Или тоже нашлись желающие оказатся на его месте? Хртя......умом россию не понять
Аноним*, 26 сентября 2019 18:57
Горячие татарские девушки, однако!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБеременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на "зебре" у роддома в Бердске
18:45 26-09-2019
Беременную с 5-летней девочкой сбила автоледи на
БердскТребуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске
18:30 26-09-2019
Требуют вернуть 9,6 млн рублей от осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ муниципалы в Бердске
Путин: ЦБ "немножко подкрутил" макроэкономические показатели
18:15 26-09-2019
Путин: ЦБ
Повысят на 500 рублей прожиточный минимум пенсионера - до 9,3 тыс. рублей в 2020 году 1
18:00 26-09-2019
Повысят на 500 рублей прожиточный минимум пенсионера - до 9,3 тыс. рублей в 2020 году
БердскБездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
17:56 26-09-2019
Бездомные множатся: Больше бесплатной стерилизации для животных просят у города зоозащитники Бердска
Увольняются из-за снижения зарплат медики скорой помощи на Урале
17:45 26-09-2019
Увольняются из-за снижения зарплат медики скорой помощи на Урале
Зеленского удивила дословная публикация его разговора с Трампом
17:30 26-09-2019
Зеленского удивила дословная публикация его разговора с Трампом
БердскПодключение к теплу детсадов и жилья отстает от графика в Бердске 12
17:15 26-09-2019
Подключение к теплу детсадов и жилья отстает от графика в Бердске
БердскВыходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске
17:09 26-09-2019
Выходит голым на балкон, просит еду и раздает деньги детям психический больной в Бердске
БердскМолодой учитель из Бердска: Особенные дети должны учится отдельно 1
17:00 26-09-2019
Молодой учитель из Бердска: Особенные дети должны учится отдельно